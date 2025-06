Prefeitura alerta sobre a importância de completar o esquema vacinal contra a dengue

A Rede Municipal de Saúde disponibiliza a vacina que protege contra a dengue. O imunizante é seguro e o esquema vacinal é composto por duas doses, com intervalo de 90 dias entre cada uma. Os profissionais de saúde convocam para iniciar ou completar o esquema de proteção as crianças e adolescente entre 10 a 14 anos, que é faixa etária que apresenta maior risco de agravamento e com maior incidência da doença.

Em João Pessoa, de acordo com a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) do Ministério da Saúde (MS), desde quando iniciou a vacinação, 21.351 pessoas já tomaram a primeira dose do imunizante, iniciando o esquema preventivo. Até o momento, apenas 7.617 pessoas tomaram a segunda dose e completaram o esquema vacinal.

A vacina induz respostas imunológicas contra os quatro sorotipos do vírus da dengue. Existem quatro tipos de dengue, que são os sorotipos DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4. Todos eles são transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti. Atualmente o tipo 3 é o que mais preocupa no Brasil, por ser considerado um dos mais virulentos do vírus da dengue, ou seja, tem maior potencial de causar formas graves da doença.

“A Prefeitura de João Pessoa disponibiliza a vacina que protege contra a dengue em todas as salas de vacina da rede municipal. Apenas os pontos móveis não fazem a administração da vacina. Portanto, convocamos e alertamos os pais e responsáveis que iniciem o esquema vacinal de seus filhos, que estão nessa faixa etária e, principalmente, dê continuidade e complete com a segunda dose dentro do prazo. Essa proteção é importante porque há período que observamos um maior número de casos, como em tempos mais quentes e chuvosos”, ressaltou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa.

Estudos apontam que, após a segunda infecção por qualquer sorotipo da dengue, há uma predisposição para quadros mais graves, independentemente da sequência dos sorotipos envolvidos. No entanto, os sorotipos 2 e 3 são frequentemente associados a manifestações mais severas.

Não pode ser imunizado quem tem as seguintes condições: indivíduos com imunodeficiência congênita ou adquirida, incluindo aqueles em terapias imunossupressoras; com infecção por HIV sintomática ou com evidência de função imunológica comprometida; e pessoas com hipersensibilidade às substâncias listadas na bula, além de mulheres gestantes ou em fase de amamentação.

Para quem teve diagnóstico recente de dengue, a orientação é aguardar seis meses após o início dos sintomas para iniciar o esquema vacinal contra a doença. Caso a pessoa tenha dengue após o recebimento da primeira dose, não há alteração no intervalo entre as aplicações, desde que a segunda dose não seja aplicada em um período inferior a 30 dias do início da doença.

Assistência – Quem apresentar os sintomas de uma das doenças deve procurar sua Unidade de Saúde da Família de referência e, em casos mais graves, é preciso buscar assistência em uma porta de urgência, como as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) ou hospitais que atuam como porta aberta para urgências.

Locais e horários para vacinação na rede municipal de saúde:

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Influenza: crianças menores de 6 anos e grupos prioritários;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h

USF Integrada Cruz das Armas

– Vacinação contra Covid-19 de crianças menores de 5 anos e grupos prioritários

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h

Policlínicas Municipais

Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Influenza: crianças menores de 6 anos e grupos prioritários;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 8h às 16h

Centro Municipal de Imunização

Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Influenza: crianças menores de 6 anos e grupos prioritários;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 8h às 16h

Home Center Ferreira Costa

Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Influenza: crianças menores de 6 anos e grupos prioritários;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 12h às 21h (segunda a sexta-feira) e das 8h às 16h (aos sábados)

Shopping Sul

Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Influenza: crianças menores de 6 anos e grupos prioritários;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 12h às 21h (segunda a sexta-feira) e das 10h às 16h (aos sábados)

Shopping Tambiá

Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Influenza: crianças menores de 6 anos e grupos prioritários;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 12h às 20h (segunda a sexta-feira) e das 9h às 16h (aos sábados)

Vacinação Domiciliar

Para ter acesso à vacinação domiciliar, o cidadão deve fazer o agendamento pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. A vacinação nas residências é destinada às pessoas acamadas (restritas ao leito).