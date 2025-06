Alexandro Basso fatura medalha inédita para o Brasil no tiro esportivo

O gaúcho Alexandre Basso escreveu seu nome na história do tiro paralímpico brasileiro ao conquistar o bronze no paratrap (tiro ao prato) da etapa a Copa do Mundo, em Changwon (Coreia do Sul). Esta é a primeira vez que um atleta do país sobe ao pódio na competição internacional, a primeira após os Jogos de Paris no ano passado. A etapa sul-coreana termina na sexta-feira (6).

O brasileiro totalizou 23 pontos na final, que contou com outros quatro atletas. O ouro ficou com Gabriele Nanni (Itália), que somou 39 pontos e a prata com Ahmad Buhaleeba (Emirados Árabes Unidos), com 36 pontos. Os demais participantes foram os atletas neutros Evgeny Hamezo e Aleksei Pasternak.

O atirador gaúcho despontou no ano passado quando faturou o título do Campeonato Brasileiro de tiro esportivo e foi ouro no Grand Prix de Hillsdale, em Michigan (Estados Unidos).

Outros dois atiradores brasileiros ainda competirão em Changwon na prova de carabina de ar: o paulista Alexandre Galgani, prata em Paris 2024 na categoria R5 deitado 10m SH2 misto e o paranaense Marcelo Marton, ouro no Parapan de Santiago 2023 na R1/R2 rifle em pé 10m SH1.