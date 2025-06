Semam promove programação especial na Semana do Meio Ambiente, com foco em gestão ambiental humanizada

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Semam), realiza, nesta quinta-feira (5), das 9h às 17h, no auditório do Hotel Manaíra, uma programação especial em alusão à Semana do Meio Ambiente. O evento tem como tema central “Gestão Ambiental e Humanizada”, e contará com palestras, debates e painéis sobre sustentabilidade, mudanças climáticas, educação ambiental, logística reversa e mobilidade urbana.

A abertura oficial será às 9h30. Em seguida, às 10h, a palestra principal será ministrada por Rodrigo Corradi, do ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade, com o tema “Mudanças Climáticas e COP30”. A programação segue com discussões sobre a concessão dos parques lineares, com o palestrante Giovanni Giuseppe, da Superintendência do Patrimônio da União (SPU); e o projeto João Pessoa + Verde, apresentado pelo vice-prefeito de Patos, Jacob Souto.

Às 11h45, o tema será a logística reversa de eletrônicos e a reciclagem dos produtos após o uso, com palestra de Sávio França, da Recicle.

No turno da tarde a programação recomeça às 14h com uma sessão especial conduzida pelo presidente da Câmara dos Vereadores, Dinho Dowsley, e pelo vereador Fábio Carneiro. Às 15h, o Painel Z traz o tema “Educação que transforma”, com os palestrantes Alex Pimentel e Guimarães Silva (PE), abordando autonomia e cuidado ambiental.

Às 15h45, a palestrante Renata Nards lança o Selo de Governança Climática, dentro do painel Gestão Ambiental 4.0. Já às 16h15, Rodrigo Corradi retorna para tratar da mobilidade sustentável, com a entrega do Tummi e apresentação do projeto Via Verde.

O secretário de Meio Ambiente, Welisson Silveira, destacou que a Semana do Meio Ambiente é uma iniciativa que reafirma o compromisso da Prefeitura de João Pessoa com o desenvolvimento sustentável. “Estamos trabalhando para a construção de uma cidade mais verde e resiliente. Durante toda a semana estamos promovendo diversas atividades, com foco na política ambiental da cidade, de preservação e recuperação do nosso patrimônio ambiental”, concluiu.

No dia 6 de junho, das 9h às 11h, serão realizadas atividades alusivas a Semana do Meio Ambiente na Parque Arruda Câmara e no dia 7, na Praia da Penha, será celebrada uma missa, às 7h, com distribuição de mudas de árvores nativas.