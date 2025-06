João Azevêdo entrega reformas dos Conselhos de Educação e de Alimentação Escolar e assegura melhores condições de trabalho aos profissionais

O governador João Azevêdo entregou, nesta quarta-feira (4), as obras de reforma realizadas nas sedes do Conselho Estadual da Educação e do Conselho Estadual de Alimentação Escolar da Paraíba, localizadas na avenida Duarte da Silveira, em João Pessoa, nas quais foram investidos mais de R$ 815 mil, garantindo melhores condições de trabalhos aos servidores e uma melhor prestação de serviço.

Na ocasião, o chefe do Executivo estadual ressaltou o compromisso da gestão com o fortalecimento da Educação. “A Educação é a mãe de todas as políticas públicas e tem recebido um olhar atencioso da nossa gestão. Os investimentos que fazemos em infraestrutura asseguram mais conforto, respeito aos profissionais e alunos porque entendemos que este é o caminho para a realização de sonhos e construção de um futuro melhor para a nossa juventude”, frisou.

O secretário da Educação, Wilson Filho, destacou os investimentos da gestão estadual na melhoria da infraestrutura e na valorização dos profissionais para oferecer uma melhor qualidade de ensino aos estudantes. “Nós construímos a Educação com parceria e união de forças porque estamos falando do futuro dos jovens, da melhoria da qualidade da escola pública e a nossa presença aqui demonstra o respeito com o Conselho Estadual de Educação, pelas pessoas que podem, verdadeiramente, nos aconselhar na gestão da Educação. Além disso, se trata de mais uma melhoria na estrutura capitaneada pelo Governo da Paraíba. Atualmente, nós temos 170 obras em andamento na Educação e quase 90 escolas para serem construídas ou reformadas e ampliadas em fase de licitação”, disse.

O presidente do Conselho Estadual de Educação, José Luciano Barbosa, celebrou a entrega da reforma no dia em que foi empossado no órgão. “A infraestrutura do prédio estava muito prejudicada e o apoio que o Governo do Estado nos deu foi fundamental para que as atividades regulares e presenciais pudessem ser retomadas. Esse é um prédio histórico porque o Conselho de Educação da Paraíba é um dos mais antigos do Brasil e hoje comemoramos a posse da nova presidência e a entrega da reforma, que é fundamental para o andamento das nossas atividades”, disse.

Foram contempladas com a reforma as salas da presidência, assessoria da Presidência, plenário, Câmara de Ensino Médio, Educação Profissional e Ensino Superior – Cemes, Câmara de Educação Infantil e Ensino Fundamental – Ceief, Secretaria Executiva, Assessoria Administrativa, Assessoria Técnica, Recepção, auditório, três salas para Arquivos, copa e banheiros.

O Conselho Estadual de Educação da Paraíba (CEE-PB) é o órgão normativo, consultivo e deliberativo responsável por supervisionar e orientar as políticas educacionais no âmbito do sistema estadual de ensino, tendo como principais atribuições a formulação e supervisão das políticas educacionais, elaboração e acompanhamento do Plano Estadual de Educação (PEE) e avaliação e credenciamento de instituições de ensino e emissão de pareceres e resoluções.

Prestigiaram a solenidade o vice-governador Lucas Ribeiro e o secretário executivo da Gestão Pedagógica, Edilson Amorim.