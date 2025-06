ASSISTIR AO VIVO Paraguai x Uruguai Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo de 2026, HOJE (06/06)

A partida entre Paraguai x Uruguai é válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo de 2026. A bola rola HOJE (06) às 21 hs (horário de Brasília). A partida ttem Paraguai omo o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios. Entretanto, a competição se iniciou logo após a pandemia e classifica até cinco equipes Sul-Americanas para a Copa do Mundo QUE ACONTECE NOS EUA, MÉXICO E CANADÁ, em 2026.

Paraguai x Uruguai: Onde Assistir, Escalações e Tudo sobre o Jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

Paraguai e Uruguai se enfrentam em um confronto decisivo pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo 2026. O duelo está marcado para o dia 6 de junho de 2025, às 21h00 (horário de Brasília), no Estadio Defensores del Chaco, em Assunção, Paraguai. Esta partida promete ser fundamental para as duas seleções que brigam para garantir vaga direta na competição que acontecerá na América do Norte.

Onde Assistir Paraguai x Uruguai ao Vivo?

Para os torcedores que desejam acompanhar Paraguai x Uruguai ao vivo, a partida será transmitida em território brasileiro pelo canal SporTV, que detém os direitos exclusivos para a transmissão das Eliminatórias Sul-Americanas. Além disso, plataformas de streaming esportivo como o Star+ devem disponibilizar o jogo, permitindo que os fãs assistam pela internet em tempo real.

Fique atento ao horário de Brasília para não perder nenhum lance deste jogo decisivo!

Escalações Prováveis: Paraguai e Uruguai

Paraguai (possível escalação):

Goleiro: Fernandez

Defesa: Caceres, Balbuena, Alderete, Alonso

Meio-campo: Galarza, Gomez, Cubas, Almiron

Ataque: Pitta, Enciso

Destaque para Isidro Pitta, atacante em grande fase no Bragantino, que pode fazer a diferença para o Paraguai em casa.

Uruguai (possível escalação):

Goleiro: Rochet

Defesa: Nandez, R. Araujo, Gimenez, Olivera

Meio-campo: De la Cruz, Bentancur, De Arrascaeta

Ataque: Pellistri, Nunez, M. Araujo

A ausência de Federico Valverde, que focará no Mundial de Clubes com o Real Madrid, pode pesar para a Celeste, mas Giorgian De Arrascaeta segue como grande esperança ofensiva, sendo o principal artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Flamengo.

Análise do Jogo

Este é um confronto de equilíbrio entre duas seleções que buscam a classificação direta para a Copa do Mundo. O Paraguai, jogando em casa, apresenta boa forma recente e tem se mostrado competitivo, enquanto o Uruguai vive uma fase irregular nas Eliminatórias, com dificuldades para marcar gols.

Historicamente, os jogos entre Paraguai e Uruguai costumam ser disputados e de poucas finalizações. Nas últimas partidas oficiais, os resultados têm sido de muitos empates e jogos com poucos gols.

Palpite para o jogo

A expectativa é que seja uma partida muito tática, com ambas as equipes se respeitando bastante, o que pode resultar em um empate ou vitória apertada para qualquer lado. O placar mais provável é um 0x0 ou 1×0, com muita disputa no meio-campo.

Por que assistir Paraguai x Uruguai?

Além da importância do resultado para a classificação das Eliminatórias, o jogo marca momentos interessantes como a possível 50ª partida de Mathias Villasanti pelo Paraguai e o confronto de estrelas como Isidro Pitta contra Giorgian De Arrascaeta. A tensão pela vaga e a rivalidade regional tornam este jogo imperdível para os fãs de futebol sul-americano.

Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 2026 – CONMEBOL

As Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 estão a todo vapor, com as seleções da região competindo ferozmente por um lugar no maior torneio de futebol do mundo, que será realizado conjuntamente no México, Estados Unidos e Canadá. Essa edição especial da Copa do Mundo promete ser um evento espetacular, com jogos emocionantes e times buscando a glória nos campos do continente americano.

O continente sul-americano é conhecido por sua paixão pelo futebol. Cada quatro anos, os melhores times do continente competem na Copa do Mundo da FIFA, e a emoção começa muito antes do torneio, nas eliminatórias. As eliminatórias sul-americanas são uma verdadeira saga, onde 10 países lutam pelo direito de representar a América do Sul no maior palco do futebol mundial.

Brasil: O Gigante Eterno O Brasil, pentacampeão mundial, é uma potência do futebol. Com lendas como Pelé, Ronaldo e agora Neymar, a seleção brasileira é uma favorita constante em todas as competições.

Argentina: Os Herdeiros de Maradona Com Lionel Messi liderando o caminho, a Argentina busca constantemente adicionar mais uma estrela à sua rica história na Copa do Mundo.

Uruguai: Os Campeões Iniciais Os uruguaios foram os primeiros campeões mundiais em 1930 e têm uma tradição futebolística sólida. Sempre uma equipe resiliente, o Uruguai é um adversário temido.

Colômbia: A Nova Força Sul-Americana Nos últimos anos, a Colômbia emergiu como uma potência, com jogadores como James Rodríguez e Falcao, desafiando as antigas hegemonias.

Chile: A Geração Dourada Com uma geração dourada de jogadores como Alexis Sánchez e Arturo Vidal, o Chile provou seu valor ao vencer a Copa América recentemente e busca um sucesso semelhante na Copa do Mundo.

Paraguai: A Surpresa Constante O Paraguai muitas vezes é a surpresa nas competições.