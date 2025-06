ASSISTIR AO VIVO Equador x Brasil Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo de 2026, HOJE (06/06)

A partida entre Equador x Brasil é válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo de 2026. A bola rola HOJE (06) às 21 hs (horário de Brasília). A partida ttem Equador omo o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios. Entretanto, a competição se iniciou logo após a pandemia e classifica até cinco equipes Sul-Americanas para a Copa do Mundo QUE ACONTECE NOS EUA, MÉXICO E CANADÁ, em 2026.

Equador x Brasil – Onde assistir, escalações e tudo sobre o jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

A partida entre Ecuador e Brasil promete ser um dos grandes destaques das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O confronto acontece no dia 6 de junho de 2025, às 21h00 (horário de Brasília), no estádio Monumental Banco Pichincha, em Guayaquil. A seguir, você confere todas as informações essenciais para assistir ao jogo, as prováveis escalações e as expectativas para essa partida decisiva.

Onde assistir Ecuador x Brasil ao vivo?

Os torcedores que querem acompanhar Ecuador x Brasil ao vivo poderão assistir ao jogo pela TV Globo, que detém os direitos de transmissão das Eliminatórias no Brasil. Além disso, a partida também estará disponível nas plataformas de streaming oficiais da Globo, como o Globoplay, ideal para quem prefere assistir pelo celular, tablet ou computador.

ASSISTIR AO VIVO Chile x Argentina Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo de 2026, HOJE (06/06)

ASSISTIR AO VIVO Colômbia x Peru Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo de 2026, HOJE (06/06)

No Equador, a transmissão ficará a cargo da rede local ECU TV, garantindo que os fãs de futebol tenham acesso ao jogo em suas casas.

Escalações prováveis das equipes

Ecuador

Sob comando do técnico Sebastian Beccacece, o Ecuador apresenta um time consistente e muito organizado, principalmente jogando em casa, onde está invicto nas Eliminatórias. A provável escalação deve ser:

Goleiro: Galíndez

Galíndez Defensores: Ordóñez, Willian Pacho, Hincapié, Estupiñán

Ordóñez, Willian Pacho, Hincapié, Estupiñán Meio-campistas: Preciado, Vite, Caicedo, Franco, Plata

Preciado, Vite, Caicedo, Franco, Plata Atacante: Enner Valencia

Jogadores como Moisés Caicedo, destaque do Chelsea, e o experiente Enner Valencia são as principais armas ofensivas da equipe equatoriana.

Brasil

O Brasil terá Carlo Ancelotti estreando como técnico da Seleção Brasileira, numa missão de recuperar a confiança após resultados abaixo do esperado na fase de grupos. A equipe deve ir a campo com:

ASSISTIR AO VIVO Paraguai x Uruguai Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo de 2026, HOJE (06/06)

ASSISTIR AO VIVO Venezuela x Bolívia Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo de 2026, HOJE (06/06)

Goleiro: Alisson

Alisson Defensores: Vanderson, Danilo, Marquinhos, Augusto

Vanderson, Danilo, Marquinhos, Augusto Meio-campistas: Guimarães, Gerson

Guimarães, Gerson Atacantes: Raphinha, Cunha, Vinícius Júnior, Richarlison

A ausência de Neymar e Rodrygo por lesão deixa Vinícius Júnior como principal esperança ofensiva do time verde e amarelo.

Contexto e expectativa para o jogo

Essa partida tem peso decisivo na briga pelas vagas na Copa do Mundo. O Ecuador está em segundo lugar na tabela das Eliminatórias, com uma campanha forte, enquanto o Brasil luta para consolidar sua classificação e melhorar o desempenho sob o comando do novo treinador. A invencibilidade do Ecuador jogando em casa traz um desafio extra para o Brasil, que busca uma vitória para se firmar no topo da tabela.

Dicas para acompanhar o jogo

Verifique o horário local para não perder o início da partida. No Brasil, a transmissão começa às 21h00, horário oficial de Brasília.

Caso opte pelo streaming, é importante ter uma boa conexão de internet para evitar interrupções.

Para os fãs que gostam de acompanhar as escalações e notícias em tempo real, siga os perfis oficiais da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e da Federação Equatoriana de Futebol nas redes sociais.

Com este guia, você já está pronto para acompanhar todos os detalhes do confronto Ecuador x Brasil, desde onde assistir até as escalações e contexto da partida. Fique ligado e não perca essa disputa que pode definir muito para as Eliminatórias da Copa do Mundo!

Se quiser, posso ajudar a criar também uma versão para outras partidas ou com foco em outros campeonatos. Quer?

Assim, fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje



Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 2026 – CONMEBOL

As Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 estão a todo vapor, com as seleções da região competindo ferozmente por um lugar no maior torneio de futebol do mundo, que será realizado conjuntamente no México, Estados Unidos e Canadá. Essa edição especial da Copa do Mundo promete ser um evento espetacular, com jogos emocionantes e times buscando a glória nos campos do continente americano.

O continente sul-americano é conhecido por sua paixão pelo futebol. Cada quatro anos, os melhores times do continente competem na Copa do Mundo da FIFA, e a emoção começa muito antes do torneio, nas eliminatórias. As eliminatórias sul-americanas são uma verdadeira saga, onde 10 países lutam pelo direito de representar a América do Sul no maior palco do futebol mundial.

Brasil: O Gigante Eterno O Brasil, pentacampeão mundial, é uma potência do futebol. Com lendas como Pelé, Ronaldo e agora Neymar, a seleção brasileira é uma favorita constante em todas as competições.

Argentina: Os Herdeiros de Maradona Com Lionel Messi liderando o caminho, a Argentina busca constantemente adicionar mais uma estrela à sua rica história na Copa do Mundo.

Uruguai: Os Campeões Iniciais Os uruguaios foram os primeiros campeões mundiais em 1930 e têm uma tradição futebolística sólida. Sempre uma equipe resiliente, o Uruguai é um adversário temido.

Colômbia: A Nova Força Sul-Americana Nos últimos anos, a Colômbia emergiu como uma potência, com jogadores como James Rodríguez e Falcao, desafiando as antigas hegemonias.

Chile: A Geração Dourada Com uma geração dourada de jogadores como Alexis Sánchez e Arturo Vidal, o Chile provou seu valor ao vencer a Copa América recentemente e busca um sucesso semelhante na Copa do Mundo.

Paraguai: A Surpresa Constante O Paraguai muitas vezes é a surpresa nas competições.