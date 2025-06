veja como foi o primeiro fim de semana da festa

São João de Campina Grande. (Foto: Divulgação)

O primeiro fim de semana do São João de Campina Grande foi marcado por grandes shows. Nomes como Luan Santana, Mari Fernandez e João Gomes levaram grandes sucessos ao palco principal do Parque do Povo e fizeram o público cantar, dançar e se emocionar.

A abertura, na sexta-feira (30), teve Heitor Costa, Raphael Moura, Luan Santana e Walkyria Santos como atrações do palco principal. Além dos shows no palco principal, o São João de Campina Grande traz shows em outras partes do Parque do Povo, como na Pirâmide e no Quadrilhódromo.

A festa acontece de 30 de maio a 6 de julho, com shows gratuitos no Parque do Povo e em vários outros espaços e deve movimentar R$ 740 milhões, segundo dados divulgados pela prefeitura da cidade.

Luan Santana se apresentou na abertura do São João de Campina Grande.. Erickson Nogueira/g1

O cantor Luan Santana, que estava há sete anos fora da programação do São João de Campina Grande, preparou uma apresentação que foi muito além do esperado, com grandes sucessos e muitos efeitos visuais.

“Galera maravilhosa que eu tava morrendo de saudade. Campina, um beijo no coração de vocês. Até o ano que vem. Nunca se esqueça que eu amo vocês demais”, declarou Luan Santana em um dos momentos do show.

O encerramento da primeira noite ficou por conta de Walkyria Santos. Ícone do forró nordestino, Walkyria celebrou a participação no evento e, principalmente, poder “abrir e fechar” no primeiro dia do São João 2025 de Campina Grande.

“Que prazer mais uma vez, no Maior São João do Mundo, abrindo e fechando. Primeira noite desse evento maravilhoso. Eu estou feliz demais, paraibana que sou, eu me sinto muito honrada em estar mais uma vez nessa minha terrinha”, disse Walkyria.

Segundo dia marcado pelas mulheres

Mari Fernandez na segunda noite do São João de Campina Grande 2025.. Thallys Andrade/Divulgação

O sábado (31), segundo dia do São João 2025 de Campina Grande, foi marcado pela presença feminina no palco principal. Se apresentaram Mari Fernandez, Priscila Senna e Raphaela Santos.

A cantora Mari Fernandez revelou, na noite deste sábado (31), que os fãs do Nordeste têm pedido cada vez mais pela volta da sonoridade que marcou o início de sua carreira. Embora esteja em transição para o sertanejo, a artista garantiu que o forró e o piseiro seguem vivos em seus shows, especialmente com um bloco especial reservado para esse momento de nostalgia.

“Não pode faltar uma coisa que a galera do Nordeste tem pedido muito, é a ‘Mari do antigo testamento’. Tem um bloco especial nesse São João. O meu show [do São João] esse ano mostra uma mudança na minha carreira, nessa transição para o sertanejo, mas também mostra que eu nunca vou deixar o forró, nunca vou deixar o piseiro”, contou ao g1.

Raphaela Santos foi a segunda cantora a se apresentar no segundo dia de evento do Maior São João do Mundo. Em um Parque do Povo com público mediano, a cantora iniciou o show com uma representação no telão de uma história em cordel e emendou cantando a música “Você lembra”. Raphaela interpretou outras canções que fizeram sucesso no repertório da cantora, como “Quem é o louco entre nós” e “Meu jeito de amar”.

A segunda noite foi encerrada por Priscila Senna, que começou o show cantando “Podem até nos separar”. Depois, Priscila interpretou canções como “O choro é livre” e “Alvejante”. O show de Priscila Senna se estendeu até cerca das 3h da madrugada deste domingo (1°).

Piseiro e pagode juntos no terceiro dia

João Gomes fez show neste domingo (1º) em Campina Grande.. Will Bank/Divulgação

No domingo (1º), o palco principal do São João de Campina Grande teve shows de Belo, João Gomes, Kadu Martins e Filipe Santos.

A apresentação de João Gomes começou por volta das 23h do domingo (1º) e trouxe grandes sucessos de seus quatro anos de carreira e novas releituras da MPB, como “A Noite”, de Tiê, adaptada ao seu estilo musical.

Durante o show, João Gomes anunciou uma parceria com Marisa Monte. Segundo ele, a composição foi finalizada em um encontro na residência da cantora, mas o que o surpreendeu foi o momento em que Marisa, de forma descontraída, pegou o violão e começou a tocar “Velha Infância”.

A noite do domingo (1º), foi encerrada por Belo, cantor de pagode Belo. O cantor, que teve sua segunda participação no evento, explicou, em entrevista coletiva antes do show, que participar de um evento como o Maior São João do Mundo é importante para que outros gêneros musicais estejam presentes na vitrine nordestina.

“Meu segundo ano em Campina Grande, tô feliz porque a gente pode transcender os gêneros. Isso é tão importante, levando música romântica, levando pagode, samba. Com certeza a Paraíba também é um celeiro de grandes músicos, de grandes artistas, e fico muito feliz em poder trazer a minha música, o meu sentimento, a minha carreira para o Maior São João do Mundo”, disse Belo.

Hoje no São João de Campina Grande

Hoje, dia 2 de junho, não haverá show no São João de Campina Grande. Os shows são retomados na sexta-feira (6), com Wesley Safadão, Dorgival Dantas, Rey Vaqueiro e Nathan Vinicius, no palco principal.

Os shows no palco principal do Parque do Povo acontecem de 19h às 2h, nas quartas e quintas-feiras, e das 19h às 3h nas sextas, sábados e domingos. No palco cultural, os shows começam às 18h.