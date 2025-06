Presidente do Conselho do Treze assume presidência do clube e tem 60 dias para fazer eleições

Uma bomba caiu no colo do Conselho Deliberativo (CD) nesta segunda-feira com a renúncia do presidente do Treze, Artur Bolinha. Agora, o novo presidente do clube é Anatólio Chaves, presidente do Conselho Deliberativo. Cabe a ele agora organizar, em 60 dias, uma nova eleição.

Expectativa é que trabalhos de pré-temporada tenham início na primeira quinzena de dezembro no PV (Foto: Daniel Gomes). (Foto: Daniel Gomes)

É isso que versa o estatuto do clube. Com a renúncia do presidente e também dos vices, Walter Amorim e Marcelo Nóbrega, cabe ao presidente do CD, Anatólio assumir o cargo que ficou vago com as renúncias conjuntas.

Veja os próximos passos do Treze após renúncia do presidente

Anatólio e o Conselho Deliberativo, agora têm 60 dias para fazer um novo processo eleitoral, a fim de eleger o novo presidente do Galo da Borborema. O novo presidente vai ter um mandato de três anos, sem direito à reeleição.

A eleição para a executiva do Treze é feita e votada pelo Conselho Deliberativo. São eleitos um presidente e dois vice-presidentes.

Apesar da condição matemática viável de classificação para a próxima fase da Série D, a pressão da torcida e de parte do clube em Bolinha realmente vinha sendo grande. Em nota, o dirigente alegou que ataques a ele e a esposas de dirigentes contribuíram com a renúncia, a terceira de um presidente em menos de cinco anos.

