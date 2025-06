COM APOIO DA GESTÃO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ, IV MOTOCROSS DA BONITA SUPERA AS EXPECTATIVAS DE SEUS ORGANIZADORES

Nos dias 29 e 30 de setembro de 2023, São José do Seridó foi palco do IV Motocross da Bonita, um evento que se estendeu por dois dias e ocorreu nas instalações do CT Bruno Cross, localizado no sítio Melado. O sucesso do evento contou com o valioso apoio da Gestão Municipal de São José do Seridó, dos vereadores locais, do grupo Trilheiros ao Extremo, da SEJEL (Secretaria de Juventude, Esporte, Lazer) e do comércio local.





Durante esses dois dias, os participantes vivenciaram muita adrenalina, com a realização de 17 categorias que envolveram pilotos amadores e profissionais vindos não apenas do Seridó do RN, mas também dos Estados da Paraíba e Pernambuco.





O realizador do evento, Xumbrega Cross, destacou que este ano o IV Motocross da Bonita superou todas as expectativas.





Pedro Henrique, secretário municipal de esportes, ressaltou a importância do apoio da gestão, liderada pelo prefeito Jackson e pelo vice Ricardo, para o êxito do evento.





A Secretaria de Obras desempenhou um papel decisivo na manutenção física da pista, realizando melhorias antes e durante o evento.





No que diz respeito à estrutura de som, dois paredões marcaram presença no evento: Paredão Água Nair e Paredão Fábio Som. O locutor do evento foi Feijão Motos.