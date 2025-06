Fato raro no Atlético-MG, Hulk fala sobre reserva contra o Ceará: “Opção do professor”

A decisão de deixar Hulk no banco de reservas no jogo entre Ceará e Atlético-MG, válido pela Série A do Campeonato Brasileiro, chamou a atenção no confronto realizado na última rodada. O atacante paraibano, que é o artilheiro da equipe na temporada com 11 gols, iniciou a partida como opção no banco e entrou apenas no segundo tempo, quando o Galo já vencia por 1 a 0.

“Foi opção do professor. A gente tem que respeitar. O importante é, quando entrar, ajudar e dar o melhor”, comentou Hulk.

Hulk entrou apenas no segundo tempo no jogo contra o Ceará. (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

Após o apito final, Hulk foi questionado sobre a escolha de Cuca em poupá-lo para o início da partida. O jogador se limitou a afirmar que a decisão foi uma “opção do professor”, reforçando que respeita as escolhas do comandante. Apesar de estar há sete jogos sem balançar as redes, o atacante demonstrou compreensão quanto à estratégia adotada pela comissão técnica.

“A gente é honesto. Eu chamei ele sexta-feira, conversei, mostrei a equipe que ia jogar, mostrei o plano de jogo e falei que ele ia ser fundamental na segunda parte do jogo. Eu tinha certeza disso. Eu achava que ele ia fazer um gol. Ele deu outra versão. Eu falei, pode confiar em mim, vamos fazer assim. Lógico que ele não gosta, mas faz parte, o importante é ganhar”, afirmou Cuca.

