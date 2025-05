Programas e ações do Governo da Paraíba são apresentados na 1ª Expo Alagoinha — Governo da Paraíba

O Governo da Paraíba participa da programação da 1ª Expo Alagoinha por meio de vários órgãos, como a Secretaria de Estado do Desenvolvimenteo da Agropecuária e da Pesca (Sedap-PB), que apoia o evento, o Programa Empreender-PB e a Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária (Empaer-PB). O evento, que integra o circuito Paraíba Agronegócios, acontece até este domingo (1) na Estação Experimental da Empaer, em Alagoinha, com entrada gratuita.

A Sedap-PB ocupa um estande onde apresenta o Programa Estadual de Expansão e Desenvolvimento da Aquicultura em Águas Interiores do Estado da Paraíba, conhecido popularmente como Programa da Piscicultura. No local, foi montado um aquário com espécies de peixes carpa, tilápia, tambaqui e tambatinga. Os visitantes podem tirar dúvidas sobre as espécies de peixes e do programa. Neste sábado, houve distribuição de alevinos com produtores rurais para que realizem peixamento de açudes.

Os técnicos da Defesa Agropecuária, da Sedap-PB, estão presentes no evento garantindo a sanidade animal. Eles visitam as baias de ovinos, caprinos e bovinos orientando os produtores rurais, verificando a documentação, garantindo a segurança da saúde dos animais expostos no evento.

Já no estande da Empaer-PB na 1ª Expo Alagoinha, os visitantes podem conferir projetos de pesquisas, produtos e espécies de frutíferas e outras plantas, por exemplo. No local, são apresentadas as áreas de atuação da empresa, que é vinculada à Sedap-PB. Na Estação Experimental, a Empaer-PB também tem animais das raças bovinas guzerá e sindi.

O agrônomo e diretor de Administração e Finanças da Empaer, Jaílson Lopes, frisou a importância da Estação Experimental de Alagoinha para a bovinocultura brasileira. Ele citou que há mais de 50 décadas a unidade do Governo do Estado realiza pesquisas que contribuíram para o desenvolvimento da agropecuária de todo o país. “É muito significativo o evento acontecer na Estação Experimental de Alagoinha, que é um lugar histórico para a bovinocultura paraibana e brasileira”, ressaltou.

O Empreender-PB também está presente na 1ª Expo Alagoinha, com vários estandes de produtores beneficiados pelo programa. O secretário Fabrício Feitosa participou da solenidade de abertura do evento. “Estamos com alguns empreendedores expondo, apresentando seus produtos, participando do nascimento de mais um grande evento na Paraíba”, relatou.

Atrações – A 1ª Expo Alagoinha prossegue até este domingo (1) com exposição de animais bovinos, caprinos e equinos. Uma grande estrutura de barracas de produtos artesanais, comidas e bebidas foi montada. A programação neste domingo, às 10h30, terá palestra sobre o tema “Agro Paraibano 4.0: Valor, Vocação e Tecnologia no Campo que Transforma”, a ser proferida pelo presidente da Associação Comercial da Paraíba, André Amaral.

Também para este domingo, no encerramento da festa, estão previstos dois shows. Às 17h, a dupla forrozeira Sirano e Sirino é a atração. Já às 20h, a banda Ferro na Boneca se apresenta.

A 1ª Expo Alagoinha tem o apoio, além do Governo do Estado, do Sebrae-PB, do Governo Federal, da Associação Paraibana dos Criadores de Caprinos e Ovinos (Apacco), Sistema Nacional de Aprendizagem Rural da Paraíba (Senar-PB), Federação da Agricultura da Paraíba (Faepa-PB) e Banco do Nordeste.