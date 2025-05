Inscrições para concurso da Educação da Prefeitura de João Pessoa encerram nesta segunda-feira

31/05/2025 |

As inscrições para o concurso da Educação da Prefeitura de João Pessoa encerram nesta segunda-feira (2). Para se inscrever, o candidato deve acessar o link próprio do certame no endereço eletrônico www.idecan.org.br. O salário chega a R$ 4.567,31. Após a inscrição, o candidato terá até a terça-feira (3) para efetuar o pagamento da taxa de inscrição, que é de R$ 120.

No próximo dia 20 de junho será divulgado o local das provas para os candidatos no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), instituição responsável pela realização do certame. As provas objetivas acontecerão no dia 29 de junho deste ano, no horário da manhã, de 9h às 13h, para o cargo de professor de Educação Básica I e, no turno da tarde, das 15h às 19h, para os demais cargos. A duração da prova será de quatro horas e o gabarito preliminar será divulgado no dia seguinte.

As vagas são para cargos de professor de Educação Básica I; professor de Educação Básica II, assistente social escolar; psicólogo escolar; pedagogo e bibliotecário. As provas serão objetivas (de caráter eliminatório e classificatório) e de títulos (de caráter classificatório). Das 403 vagas disponibilizadas pelo concurso, 27 são para Pessoas com Deficiência (PcD).

A publicação do resultado definitivo das provas objetivas será no dia 11 de agosto. E, após cumpridas todas as etapas previstas no edital, a divulgação do resultado final deverá ocorrer no dia 8 de outubro.