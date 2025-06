GESTÃO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ APRESENTA PROJETO DE URBANIZAÇÃO DA RUA MANUEL LOURO

Através de suas redes sociais, o prefeito de São José do Seridó, Jackson Dantas, divulgou o projeto de urbanização da Rua Manuel de Louro, localizada no centro do município, entre a Igreja Matriz de São José e o Cemitério Público Campos do Jordão. Os recursos para a realização do projeto foram destinados pelo deputado estadual Nelter Queiroz no Orçamento Geral do Estado de 2023.





“Ótima notícia para nossa população! Nosso deputado Nelter Queiroz conseguiu a liberação, junto ao Governo do Estado, de uma emenda parlamentar, de sua autoria, no valor de R$ 350 mil. Esses recursos, que foram pagos na última sexta-feira de setembro, já estão nas contas do município e serão destinados à urbanização da Rua Manuel Louro”, anunciou o chefe do Poder Executivo Municipal.





Segundo Jackson Dantas, o projeto será grandioso e inovador. Serão urbanizados cinco canteiros existentes, e um novo será criado. Para organizar o trânsito na região, serão criadas rotatórias nos cruzamentos da Rua Manuel Louro com a Vicente Pereira, com a Manoel dos Anjos/Dalva Cirne, com a Manoel Sabino e com a Joaquim Loló.





“No cruzamento com a Vicente Pereira, a rotatória contará com uma fonte. No cruzamento com a Manoel dos Anjos/Dalva Cirne, a rotatória contará com um obelisco. No cruzamento com a Manoel Sabino, a rotatória contará com uma rosa dos ventos. No cruzamento com a Joaquim Loló, a rotatória contará com o busto de Joaquim Loló, que atualmente está situado ao lado da Igreja Matriz de São José”, explicou o prefeito.





Ainda segundo o gestor municipal, também será construído um coreto no canteiro em frente ao Cemitério Campos do Jordão, e uma bela e moderna iluminação será implantada na região. “O próximo passo será fazer os cálculos da obra. Se os recursos atuais não forem suficientes, trabalharemos junto ao deputado Nelter para viabilizarmos mais recursos no Orçamento do Estado de 2024, a fim de tornar este belíssimo projeto uma realidade”, concluiu Dantas, ressaltando que essa conquista também foi possível graças ao vice-prefeito Ricardo Medeiros e aos vereadores José Carlos, Siêne Dantas, Clayton, Mininim, Daniel Costa e Borrego.