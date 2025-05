Ex-vereador de João Pessoa nega que tenha ameaçado prima e marido em confusão

Helton Renê esteve na delegacia de polícia após confusão familiar – Foto: TV Cabo Branco.

O ex-vereador de João Pessoa e ex-secretário do Procon municipal, Helton Renê, que se envolveu em confusão familiar nesta sexta-feira (30), negou que tenha ameaçado a prima e o marido dela. De acordo com Helton Renê, ele e a esposa foram agredidos e tiveram a casa invadida.

De acordo com a Polícia Militar, Helton estava conversando com o casal formado pela prima e o marido no próprio escritório, quando uma discussão começou por causa do fogão industrial de uma pizzaria que eles planejavam montar juntos. Durante a briga, a prima alega que o ex-parlamentar teria puxado uma arma e feito ameaças. Todos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil após a confusão, nesta sexta-feira.

Em nota, o ex-vereador disse que “foi vítima de verdadeiro espetáculo de desinformação e má-fé por parte de muita gente”. Veja a íntegra da nota abaixo.

O ex-vereador ainda afirmou que vai processar os envolvidos. Ele disse, ao Jornal da Paraíba, que tem o registro de posse de arma, que dá direito a ter o armamento dentro da residência ou no local de trabalho.

Helton Renê também confirmou que fez um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) sobre o acontecido.

Veja a nota na íntegra do ex-vereador Helton René

“Todos conhecem meu trabalho e minha índole. Como homem público, me pautei na hombridade e na transparência das ações, sempre tentando ajudar quem precisa em vários aspectos. E por conta do meu trabalho, pessoas me admiram e pessoas me odeiam pelo mesmo fato, pago um alto preço, mas não vou deixar que pessoas mal intencionadas venham a manchar uma história de lutas.

O que ocorreu no dia de hoje foi um verdadeiro espetáculo de desinformação e má-fé por parte de muita gente e isso precisa ser combatido. Irei até às últimas consequências, pois isso mexeu com toda a estrutura da minha família, meus pais, irmãs e minha esposa.

Minha residência, meu escritório, foi invadido, na manhã de hoje, por duas pessoas que adentraram com violência, quebrando portas, me agredindo literalmente com o intuito de mancharem minha honra, pois a Mulher me agredia enquanto o comparsa gravava, vindo também me agredir com veemência. O que fazer nessa hora?

Não sou tolo e sei que orquestraram tudo com a intenção de alguma forma tentarem me extorquir, porque lamentavelmente somos vítimas dia pós dia de pessoas de má índole, que escondem fatos e nos tentam sugar a todo o instante. Minha esposa desceu as escadarias às pressas, pois escutou o grande barulho e também foi agredida física e com palavras.

Chamamos a Polícia e os agressores ao verem nossa ação, ligaram também para a central, no intuito de obstruir a verdade real dos fatos e daí tudo ficou confuso para a sociedade.

Percebi que somos vítimas da má informação a todo instante, seja nas redes sociais, seja nos meios tradicionais e muitos meios de comunicação, na ânsia do “furo”,

Publica de todo um jeito um fato e não mede as consequências do resultado. Desde que soube do “carnaval” que fizeram com meu nome, de que havia sido preso, detido por ameaça e porte ilegal de arma, fiz o que todo homem deve fazer: lutar por sua honra!

Fui vítima de agressão, com invasão de domicílio, destruição de patrimônio, com ameaça e imputação de calúnia e denunciação caluniosa, e ainda ter que agir em meio a tudo isso? Não houve absolutamente nada na minha conduta que me desabonasse e solicitei a muitos meios de comunicação que tenho respeito, o direito de resposta e até mesmo a retração como ordena a lei, e assim estamos fazendo.

Irei buscar com todas as minhas forças a reparação do dano e nunca deixarei de lutar pela minha honra”.