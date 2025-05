Semob-JP encerra programação do Maio Amarelo incentivando doação de sangue no Hemocentro da Paraíba

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) realizou, nesta sexta-feira (30), uma ação educativa no Hemocentro da Paraíba que marcou o encerramento das atividades do Movimento Maio Amarelo 2025. Servidores do órgão, juntamente com os alunos do Curso de Formação de Novos Agentes de Mobilidade, participaram da iniciativa com um gesto nobre: a doação voluntária de sangue.

A atividade simboliza o compromisso da Semob-JP com a preservação da vida, não apenas no trânsito, mas em todas as esferas da sociedade. A doação de sangue, além de salvar vidas, reforça os valores de empatia e responsabilidade social, que são pilares do Movimento Maio Amarelo.

O superintendente da Semob-JP, Marcílio do HBE, reforçou que a campanha chega ao fim, mas o compromisso com a vida deve ser permanente. “O Maio Amarelo se encerra no calendário, mas a responsabilidade e a prudência no trânsito precisam ser constantes. Precisamos manter a atenção e o respeito todos os dias, para que tenhamos uma cidade cada vez mais segura para todos”, ressaltou.

Shirlene Gadelha, diretora-geral do Hemocentro da Paraíba, agradeceu a parceria que a Semob-JP tem com a instituição durante o ano todo, não apenas no Maio Amarelo. “Agradeço demais a colaboração de todos que fazem parte da Semob, seja incentivando, conscientizando ou doando sangue para o nosso maior propósito: salvar vidas”, declarou.

O diretor de Operações da Semob-JP, Sanderson Cesário, que é doador regular, participou da ação e destacou a importância do gesto. “Doar sangue é um ato simples, mas de grande impacto. Assim como no trânsito, cada atitude conta para salvar vidas. É gratificante poder contribuir e, mais ainda, ver nossos colegas e os futuros agentes também abraçando essa causa”, concluiu.

A chefe da Divisão de Educação para o Trânsito, Gilmara Branquinho, também esteve presente e ressaltou a continuidade da ação como parte do calendário anual da campanha. “Essa ida ao Hemocentro já se tornou uma tradição no Maio Amarelo da Semob-JP. Todos os anos encerramos as ações com esse gesto solidário, que representa perfeitamente o que pregamos durante todo o mês: o cuidado com a vida”, afirmou.

Entre os participantes estava também Robson Batista, aluno do Curso de Formação de Novos Agentes de Mobilidade, que fez sua primeira doação de sangue durante a ação. “Foi uma experiência marcante. A gente entra no curso com a expectativa de aprender sobre o trânsito, mas momentos como esse mostram que o papel do agente vai além da fiscalização — envolve humanidade, solidariedade e serviço ao próximo”, destacou.

Com esta ação, a Semob-JP encerra o Maio Amarelo 2025 reforçando seu compromisso com a educação, o respeito e a valorização da vida — dentro e fora do trânsito.