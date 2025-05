Prefeitura de João Pessoa prorroga prazo para inscrições no Programa Apoio Universitário

Foram prorrogadas até o dia 10 de junho as inscrições para o Apoio Universitário. O programa da Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), oferece ajuda financeira a jovens universitários de baixa renda, a fim de reduzir as dificuldades no acesso e na permanência no ensino superior. O edital de prorrogação foi publicado no Diário Oficial dessa quinta-feira (29).

Podem se inscrever no Programa Apoio Universitário estudantes matriculados em instituições públicas ou privadas de nível superior, incluindo beneficiários de programas como ProUni, Fies e PraValer. É necessário residir em João Pessoa, estar inscrito no CadÚnico e apresentar documentos pessoais, acadêmicos, comprovantes de rendimento e, se for o caso, laudo médico para pessoas com deficiência.

O cadastro é feito exclusivamente pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, que pode ser baixado gratuitamente em aparelhos Android e IOs. Para esta edição, estão disponíveis 300 vagas, sendo 100 para estudantes inscritos no CadÚnico cujas famílias não recebem o Bolsa Família, com auxílio correspondente a 1/3 do salário mínimo vigente (R$ 506); e 200 para aqueles cujas famílias recebem o Bolsa Família, com auxílio de 1/6 do salário mínimo (R$ 253).

Atualmente, 800 estudantes universitários de baixa renda são beneficiados com o Apoio Universitário da Prefeitura de João Pessoa. O programa contribui diretamente para a redução da evasão universitária — uma realidade frequente entre jovens em situação de vulnerabilidade econômica. A iniciativa garante apoio contínuo até a conclusão do curso, desde que a inscrição do estudante esteja sempre atualizada.

Mais do que aliviar dificuldades financeiras, o programa representa uma oportunidade real de transformação pessoal, familiar e comunitária. Ao garantir o direito à educação com dignidade, ele fortalece o papel da educação como agente de mudança social.

Com um investimento anual de R$ 2,2 milhões com recursos próprios, a Prefeitura de João Pessoa reafirma seu compromisso com a formação de capital humano qualificado. Esse investimento retorna à cidade na forma de desenvolvimento, com mais profissionais preparados atuando no mercado.

Serviço – Para mais informações e esclarecimento de dúvidas, o programa disponibiliza três canais de contato, que funcionam em dias úteis, das 8h às 14h.

WhatsApp – (83) 99640-7294

Telefone fixo – (83) 3213-5354

E-mail: [email protected]