Equipamentos para tratamento do câncer são entregues para seis cidades

Por MRNews



O governo federal entregou nesta sexta-feira (30) seis aceleradores lineares, como parte da consolidação do cuidado oncológico no SUS como a maior rede pública de prevenção, diagnóstico e tratamento de câncer.

O dispositivo, utilizado na radioterapia, produz feixes de radiação de alta energia (raios X ou elétrons) para tratar o câncer. Com ele a radiação é direcionada com precisão milimétrica para a área afetada pelo tumor, minimizando o impacto nos tecidos saudáveis.

Receberam o dispositivo, as cidades de:

Solange se decepciona com Afonso em Vale Tudo após retorno ao Brasil

Poliana Rocha manda recado para Viginia, após separação

São Paulo (SP),

Bauru (SP),

Piracicaba (SP),

Curitiba (PR),

Andaraí (RJ),

Teresina (PI).

A compra e entrega desses equipamentos faz parte do programa lançado pelo Ministério da Saúde, o Agora Tem Especialistas.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Até 2026 serão adquiridos mais 121 aceleradores lineares, o que representará um aumento e qualificação dos aparelhos em funcionamento no SUS.

Ainda dentro do novo programa do Ministério da Saúde, o país passará a contar com o Super Centro Brasil para Diagnóstico de Câncer, com todos os serviços oncológicos integrados para oferta de teleconsultoria, telelaudos e telepatologia. Com a entrada do A.C. Camargo Câncer Center no Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS) e a participação do Instituto Nacional de Câncer (Inca), a rede será capaz de emitir, inicialmente, 1 mil laudos por dia. Serão investidos R$ 2,2 bilhões por ano nessa rede.

César Tralli se emociona no Jornal Hoje ao relembrar desafios enfrentados em Família

Vale Tudo; Ivan revela lado cruel e leva Heleninha a recaída devastadora

“Vamos consolidar o Brasil e o SUS como a maior rede pública de diagnóstico e prevenção do mundo. Estamos montando, em parceria com o Inca e a Fundação AC Camargo, um centro nacional de diagnóstico remoto, que já começa a funcionar em junho. Isso vai acelerar o diagnóstico e reduzir o tempo de espera no SUS”, afirmou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Aumento dos atendimentos

Durante a cerimônia no Hospital São Paulo da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), que recebeu um dos aceleradores, o vice-presidente, Geraldo Alckmin, afirmou que o número de pacientes atendidos com o novo aparelho mais do que dobrará no hospital.

“Quero destacar o SUS, que nós participamos como constituintes e hoje estamos avançando com o Mais Especialistas para podermos atender a população mais rápido e melhor; e a valorização e o respeito à ciência. Acabou o negacionismo, que mudou o mundo foi a água tratada, a vacina, o antibiótico, o tratamento adequado”, disse.

Alckmin destacou a importância do tratamento oncológico, tendo em vista que as três principais causas de morte no mundo são doenças do coração e grandes vasos, câncer, acidente ou doenças do pulmão.

“As doenças do câncer crescem e elas têm uma relação muito forte com a idade. Então, à medida em que há o envelhecimento da população, aumenta a incidência. Em 10% dos municípios brasileiros, o câncer já é a primeira causa de morte e mortalidade. E o tratamento é muito eficaz. O que nós precisamos agora é ganhar tempo para poder fazer esse tratamento”.

Dados do INCA (Instituto Nacional do Câncer) apontam que os custos com as doenças oncológicas aumentam em 37% por agravamento devido à desassistência. Há uma necessidade ainda de o país aumentar em mais de 60% as biópsias para o câncer de mama.