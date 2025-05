Servidores da rede estadual participam de formação de brigadas de emergência nas escolas de Campina Grande — Governo da Paraíba

Mais de 200 profissionais da educação da 3ª Gerência Regional de Educação estão passando por um treinamento prático e teórico voltado à atuação em situações de emergência dentro do ambiente escolar. A formação, que acontece em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba, abrange temas como combate a incêndios, evacuação de espaços e primeiros socorros, com foco em ocorrências como crises de pânico, engasgos, hemorragias e paradas cardiorrespiratórias. As atividades se estendem por duas semanas e contemplam funcionários de 30 escolas da região.

A ação foi iniciada a partir de uma demanda da própria Gerência Regional, com o apoio do 2º Comando Regional do Corpo de Bombeiros. A iniciativa visa garantir que todas as unidades escolares da rede estadual contem com brigadas capacitadas, de acordo com o que é exigido pelos projetos de prevenção e combate a incêndios. De acordo com a gerente regional, Lucicleide Rodrigues, os treinamentos reúnem diariamente de 20 a 30 profissionais, oriundos de diferentes escolas, em um mesmo polo de formação.

Na tarde desta quarta-feira (28), a Escola Cidadã Integral Técnica Professor Bráulio Maia Júnior, localizada em Campina Grande, recebeu o curso, ministrado pelos sargentos Dario e Janiel. Os instrutores abordaram, entre outros pontos, como identificar os tipos de fogo, usar corretamente os equipamentos de proteção e acionar os serviços de emergência. Também foram realizadas simulações de evacuação e atividades voltadas ao controle de pânico em ambientes com estudantes.

De acordo com o sargento Janiel Célio, a capacitação permite que os profissionais da educação atuem de forma eficaz até a chegada dos serviços especializados. “É uma formação muito importante porque nossos funcionários precisam ter, pelo menos, aquele primeiro socorro de emergência, até chamarmos os especialistas. Acontecem com frequência torções, quedas durante aulas de educação física, e até crises de ansiedade. Já houve casos em que ninguém sabia como agir. A formação mostra o que pode ser feito nesses momentos iniciais”, explicou o militar.

Durante os encontros, os participantes aprendem a lidar com diferentes tipos de ocorrências, com base em orientações técnicas e uso de equipamentos específicos. A parte teórica é complementada por práticas com extintores e simulações envolvendo vazamento de gás, por exemplo. O conteúdo também inclui informações sobre os dispositivos ativos e passivos de segurança presentes nas escolas e os protocolos de evacuação a serem adotados.

A gerente da 3ª Gerência Regional ressaltou a importância de inserir os profissionais da educação nesse tipo de formação. Segundo ela, a criação das brigadas não apenas atende a uma exigência técnica dos projetos de segurança, mas representa um avanço no preparo das unidades escolares para enfrentar situações críticas. “O objetivo é que cada escola tenha um número mínimo de funcionários aptos a agir em caso de emergência. Essa capacitação atende a esse propósito e fortalece a rede como um todo.”

Até o final da semana, outras unidades da região continuarão recebendo a formação. Entre as escolas atendidas, estão a ECIT Irmã Stefanie, a ECIT Borborema Cunha Lima, a ECIT Raul Córdola, a ECIT Carlos Drummond de Andrade, entre outras. A expectativa é de que a capacitação seja ampliada futuramente para outras gerências, com base nos resultados obtidos em Campina Grande.