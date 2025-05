Feira de Cordel apresenta cordelistas, trio de forró e os repentistas Oliveira de Panelas e Maria Soledade

O último final de semana da Feira de Cordel, no Busto de Tamandaré, realizada pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), vai ter apresentação das cordelistas Verônica Adelino e Dalva Mendonça, na sexta-feira (30), com o Coletivo Poesia e Canção. No sábado (31), a programação conta com os repentistas Oliveira de Panelas e Maria Soledade e show do Trio de Forró Swing Nordestino.

“Essa ação tem muita importância para toda nossa equipe da Funjope porque ela faz parte de uma política de valorização da literatura de cordel, do repente e do trio de forró. Uma das características da nossa gestão da Funjope é exatamente essa, incluir a maior diversidade de culturas de João Pessoa e da Paraíba. Então, nós estamos seguindo esse princípio. Por isso, realizamos, três anos consecutivos, essa Feira de Cordel e sempre integrando linguagens”, afirma o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele observa que, num só momento, o evento reúne cordelistas, repentistas e forrozeiros. “Essa tríade faz parte de um conjunto maior da cultura junina da Paraíba e do Nordeste. O perfil dos nossos festejos juninos em João Pessoa é baseado na valorização e no estímulo dessa tradição, dessa memória e dessa identidade cultural que vive a partir da matriz do forró. Nós combinamos o forró com o repente e com o cordel. A Feira tem sido um sucesso, o que confirma a nossa linha correta, justa da política de cultura desenvolvida no governo do prefeito Cícero Lucena”, acrescenta.

A cordelista Verônica Adelino, do município de São Miguel de Taipu, exalta a importância da Feira de Cordel. “Essa é uma iniciativa de grande relevância para os artistas e em especial para nós que fazemos poesia e cordel, tendo em vista que esse espaço ofertado pela Funjope dá ainda mais credibilidade e projeção a nós cordelistas. Acredito que será uma experiência muito especial de divulgação do nosso trabalho e de interação com o público”, afirma.

Para o repentista pernambucano Oliveira de Panelas, além de ser uma iniciativa positiva por envolver a literatura de cordel, a Feira se destaca por inserir o repente em sua programação. “O cordel e o repente sempre foram duas asas que voaram juntos no espaço da cultura nordestina. Ademais, o repente, na sua oralidade, exalta a riqueza do evento e a beleza do cordel”, observa.

A repentista Maria Soledade, natural do município de Alagoa Grande, mora em João Pessoa e também elogia a Feira de Cordel. “Acho louvável essa iniciativa da Funjope, pois o cordel precisa muito incentivo, assim como a cultura em geral”, comenta.

Integrante do Trio de Forró Swing Nordestino, o músico patoense Ailton Vieira se apresenta pela primeira vez na Feira de Cordel e afirma que suas expectativas são as melhores. “A Funjope é nota dez por realizar um evento como esse, e o público pode esperar muito xaxado, xote, enfim, vai ter de tudo um pouco. Vou fazer o máximo para sair de lá e o público ficar com gostinho quero mais”, completa o artista.