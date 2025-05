Mais de 80 pessoas com deficiência são encaminhadas para vagas de emprego no dia D da Empregabilidade para PcDs — Governo da Paraíba

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano (Sedh) e da Fundação Centro Integrado de Apoio à Pessoa com Deficiência (Funad), em parceria com o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e o Ministério do Trabalho e Emprego (MPE), realizou, nesta quarta-feira (28) na Funad, o Dia D da Empregabilidade da Pessoa com Deficiência. Nesta ação, 82 pessoas com deficiência foram atendidas e encaminhadas para vagas de emprego.

Este ano o evento reuniu mais de 50 empresas parceiras que buscavam inserir pessoas com deficiência no mercado de trabalho. No local foram realizadas entrevistas, articulação e o encaminhamento dos interessados às vagas.

Os candidatos às vagas de emprego precisavam ter mais de 18 anos e apresentar RG, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho, laudo médico do SUS atualizado, currículo atualizado e carteira de reservista para homens.

A coordenadora de Políticas Públicas para as Pessoas com Deficiência da Sedh, Emília Oliveira, destacou a união de forças para a empregabilidade do público PcD. “A Sedh trouxe uma gama de profissionais, estão aqui mais de 15 assistentes sociais especialistas, mestres, acolhendo e orientando as pessoas para fazerem as entrevistas e serem encaminhadas para as empresas”, comentou.

De acordo com a presidente da Funad, Simone Jordão, a cada ano esse evento melhora a inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. “O evento tem uma importância grande e favorece tanto as pessoas com deficiência quanto as empresas. A cada ano mais pessoas com deficiência são inseridas no mercado de trabalho. Então a gente precisa continuar provocando ações desse tipo para garantir a inserção dessas pessoas”, ressaltou.

A jovem Ethyene Santos Sales do Rego, de 27 anos, disse que tem deficiência intelectual e, por isso, dificuldade em arranjar um emprego. “Eu vim arranjar um emprego, porque eu tenho lentidão. Venho andando muito por aí para entregar o currículo e conseguir um emprego. O que eu arranjar está bom para mim”, frisou.

Já Renan Pinheiro do Nascimento, 28 anos, tem deficiência auditiva. “Eu me sinto muito feliz em vir aqui nessa oportunidade, em saber que tem uma pessoa que possa me auxiliar nesse contato. Eu tenho procurado emprego em alguns lugares e saber que hoje é um dia que eu posso até escolher onde trabalhar e sair daqui com um emprego, eu me sinto muito interessado”.

Durante o evento, algumas entidades e empresas ofertaram serviços como massagens, maquiagem e distribuição de brindes.