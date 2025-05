conheça o novo técnico do Dinossauro em 2025

Tardelly Abrantes é o novo técnico do Sousa. A informação foi confirmada pelo presidente Aldeone Abrantes em contato com o repórter Matheus Aquino. Será o retorno do antigo auxiliar do clube, que já ajudou o time a saída de momentos turbulentos, como o atual na Série D do Campeonato Brasileiro. Ele chega para substituir Francisco Diá no comando do time.

Tardelly Abrantes vai voltar ao Sousa para o lugar de Francisco Diá. (Foto: Kyioshi Abreu/SOusa)

Novo treinador do Sousa, Tardelly Abrantes é um velho conhecido do clube e da cidade, onde nasceu em 1984. Sobrinho do presidente Aldeone Abrantes, atuou muitos anos como auxiliar permanente. Além disso, chegou a dirigir a equipe principal e foi responsável por levar o Dinossauro a fase de grupos da Copa do Nordeste 2022, com direito aos triunfos marcantes sobre ASA, Confiança e ABC na preliminar da competição regional.

Na volta ao Sousa, Tardelly terá a companhia de Ricardo, ex-goleiro e ídolo do clube sertanejo. Ele vai atuar como auxiliar técnico.

Tardelly Abrantes está de volta ao comando do Sousa

Tardelly Abrantes ainda comandou o Pombal na 3ª divisão do Campeonato Paraibano, conquistando o acesso e o título da competição estadual. Desde então, ele não treinou mais equipes profissionais. Recentemente, o comandante voltou ao Dinossauro para o comando do time sub-20, mas, diante da saída de Francisco Diá, ele deixa o posto para assumir o elenco principal do Alviverde.

O Sousa é sétimo colocado do Grupo 3 da Série D, só possui uma vitória e vive uma crise na competição nacional. A próxima partida acontece no domingo (1°), em Natal, contra o América-RN. Será a reestreia de Tardelly no comando do Dinossauro.

