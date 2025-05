Cícero Lucena destaca protagonismo de João Pessoa no Turismo em lançamento de plano internacional

A cidade de João Pessoa foi palco, nesta quarta-feira (28), da apresentação do Novo Plano Internacional de Marketing Turístico do Brasil, em um evento marcado por entusiasmo, anúncios importantes e um claro direcionamento para o fortalecimento do turismo como eixo estratégico de desenvolvimento econômico. A solenidade, que aconteceu no auditório da PBTur, contou com a participação do prefeito Cícero Lucena, do governador João Azevêdo, do presidente da Embratur, Marcelo Freixo, além de diversas autoridades e representantes do trade turístico.

O prefeito Cícero Lucena ressaltou o protagonismo de João Pessoa nesse cenário. “Esse é um momento de celebração para a Paraíba. Estamos vendo o fruto de um trabalho contínuo. Quem não conhece, quer conhecer João Pessoa. Quem conhece, quer voltar. E quem volta, muitas vezes decide ficar”, declarou Cícero Lucena, que também ressaltou o impacto de eventos de grande porte, como o show de Roberto Carlos, na visibilidade da cidade e comemorou a recente decisão judicial que permitirá a reforma do icônico Hotel Tambaú, um dos principais símbolos turísticos da Capital.

Durante a solenidade, também foi apresentado o Documento Orientador para Promoção Internacional da Paraíba, um material que destaca os potenciais turísticos do Estado e sua integração ao plano nacional. Com vídeos institucionais e explanações detalhadas, foram mostrados os investimentos que vêm sendo realizados para alavancar o turismo paraibano, incluindo as belezas naturais, a infraestrutura em expansão e a crescente visibilidade de João Pessoa no cenário nacional e internacional.

Entre os destaques, está o Polo Turístico Cabo Branco, um dos maiores complexos turísticos em construção no Nordeste, que reúne empreendimentos nos setores de lazer, hotelaria e serviços. Segundo o governador João Azevêdo, a criação do polo foi um divisor de águas para o turismo estadual. “Hoje, é muito mais fácil vender a Paraíba como destino turístico. A credibilidade e os investimentos trouxeram novos empreendedores e fomentaram a geração de emprego e renda”, afirmou.

O evento também marcou a apresentação oficial do Plano Brasis, iniciativa do Governo Federal que busca promover um Brasil plural, diverso e receptivo no mercado internacional. O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, destacou os recordes no setor nos últimos anos. “O Brasil bateu recorde de turismo em 2024, e em 2025 já superamos esse número. Isso é fruto de parcerias entre estados, municípios, instituições como o Sebrae e o próprio setor privado. Agora, o Brasil se apresenta ao mundo como ‘Brasis’: múltiplo, vibrante e cheio de possibilidades”, frisou.

O secretário executivo de Turismo de João Pessoa, Daniel Rodrigues, pontuou que a Capital paraibana vem colhendo frutos de uma gestão voltada para o turismo sustentável e estruturado. “Estamos prestes a inaugurar novos resorts e a cidade está cada vez mais preparada para receber visitantes. Essa integração de esforços está transformando a realidade econômica da cidade”, observou.

A secretária estadual de Turismo, Rosália Lucas, falou sobre o papel do artesanato paraibano como elemento essencial na cultura e identidade turística do estado. Ela reforçou a importância do Polo Turístico Cabo Branco e exaltou João Pessoa como o destino mais citado em pesquisas realizadas por empresas do setor. “A Capital vive um novo patamar em sua história turística”, afirmou.

Ferdinando Lucena, presidente da PBTur, enfatizou a união das esferas federal, estadual e municipal como fator decisivo para o avanço do turismo. “Cada ente tem seu plano estratégico e, juntos, conseguimos criar políticas eficazes e de longo prazo”, disse.

Luis Alberto Amorim, superintendente do Sebrae Paraíba, destacou a relevância da parceria estratégica entre o Governo do Estado e o Sebrae para impulsionar o turismo paraibano. Segundo ele, essa colaboração tem sido fundamental para o desenvolvimento de ações que fortalecem o setor, promovendo o Estado como destino turístico competitivo. Amorim também ressaltou o papel de destaque da Capital, cujo crescimento no turismo tem sido evidenciado pelo reconhecimento nacional e internacional, consolidando a cidade como uma referência no cenário turístico brasileiro.

Também representando o Sebrae, a gestora de Turismo e Economia Criativa, Regina Amorim, ressaltou o papel do empreendedorismo local. “Estamos entrando com força no mercado internacional porque já temos reconhecimento nacional. Nossa tese é clara: todo município pode ser turístico, desde que saibamos valorizar suas singularidades”, asseverou.

O evento também contou com a presença do diretor presidente da Cinep, Rômulo Polari Filho, da deputada Francisca Motta, do deputado Eduardo Carneiro e dos vereadores Raoni Mendes, Wamberto Ulysses e Fábio Carneiro, que reafirmaram seu compromisso com o fortalecimento do turismo como vetor de desenvolvimento sustentável para a Paraíba.