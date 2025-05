Semob-JP realiza ação de conscientização em escola no bairro de Tambauzinho

Em mais uma ação do Maio Amarelo, os educadores da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) realizaram, nesta terça-feira (27), uma visita ao Educandário Santa Cecilia, no bairro de Tambauzinho, para levar conhecimentos básicos sobre o trânsito de forma lúdica e interativa as crianças, para que se tornem futuros cidadãos conscientes por um trânsito humanizado e sem vítimas.

Crianças de 4 a 6 anos assistiram ao teatro de bonecos com os personagens Linda, Verde e o Agente de Trânsito. As turmas do 2° e 3° ano brincaram nos jogos pedagógicos de dominó, memória, placas e dados, todos com temáticas voltadas para o trânsito. Ao final das atividades, foram distribuídas cartilhas ilustrativas para brincar, aprender e colorir. Nas turmas do 4° até o 9° ano, educadores realizaram um breve bate-papo nas salas de aula falando situações básicas de comportamento no trânsito e suas experiências enquanto passageiros ou pedestres.

Sheyla Teotônio, chefe da Seção de Aperfeiçoamento Pedagógico, explicou que a Semob sempre leva educação no trânsito para as escolas de forma lúdica, através do teatro de bonecos e dos jogos pedagógicos, para que as crianças possam apreender a segurança no trânsito brincando.

“As crianças adoram o teatro, com destaque para o personagem Verde que faz as coisas erradas no trânsito, mas no final ele aprende a fazer a maneira correta na travessia de pedestre. Nós precisamos garantir a segurança das crianças para que tenham cuidado e atenção, tornando adultos com consciência da responsabilidade no trânsito. As crianças aprendem brincando, se divertem e levam o aprendizado para suas famílias e comunidade”, ressaltou a educadora.

A pequena Louise Abrantes, de 5 anos, adorou a interação do teatro de bonecos e disse que a prendeu a atravessar a faixa de pedestre. “Aprendi que tem que olhar para um lado e para o outro, antes de atravessar a faixa de pedestre”, declarou.

A coordenadora pedagógica, Ariadne Vasques, afirmou que é muito importante essa ação educativa nas escolas, é uma parceria maravilhosa para construir juntos cidadãos responsáveis. “A educação no trânsito não é algo individual e sim coletivo, ou seja, quando iniciamos com as crianças formando pequenos cidadãos levando para suas famílias conhecimentos e ensinando essas práticas conscientes no trânsito em suas famílias”, afirmou.

Maio Amarelo 2025

Mobilidade Humana, Responsabilidade Humana

“Desacelere, seu bem maior é a Vida”

Programação

Dia 27/05 – (terça-feira)

Palestra Segurança no Trânsito – Pitimbu (9h)

Educandário Santa Cecília – 08h30

Hospital Metropolitano de João Pessoa- Stand e abordagem aos servidores (14h)

Dia 28/05 – (quarta-feira)

Ação educativa Escola Estadual José Vieira- 08h e 14h

Dia 29/05 – (quinta-feira)

Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – stand e visita as salas de aula – 09h

Palestra na Novetech- 14h

Aula CFA – 8h / 13h

Dia 30/05 – (sexta-feira)

Campanha Doação de sangue – Hemocentro – 08 às 16h

Palestra USF Colinas do Sul – 09h

Aula CFA – 8h

Participação Plenária sobre Maio Amarelo – Alhandra