Flamengo x Deportivo Táchira, PALPITES, Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (28), ESCALAÇÕES, PALPITES

O jogo entre Flamengo x Deportivo Táchira acontece Hoje (28) às 21h30 hs. O mandante da partida é o primeiro time do confronto QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025.

Os jogos da Libertadores da América são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Flamengo x Deportivo Táchira: Onde assistir à 6ª rodada da fase de grupos da Libertadores 2025

Flamengo e Deportivo Táchira se enfrentam nesta quarta-feira, 28 de maio de 2025, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025, e a transmissão será realizada pela TV Globo, ESPN e Disney+.

Situação no Grupo C

Até o momento, com cinco rodadas disputadas, o Flamengo soma 8 pontos, ocupando a vice-liderança do grupo. O time carioca está empatado em pontos com a LDU, do Equador, mas leva vantagem no saldo de gols. Caso vença o confronto diante do Deportivo Táchira, o Flamengo garante a classificação para as oitavas de final da Libertadores.

O Deportivo Táchira, da Venezuela, ainda não pontuou no torneio e está eliminado da competição, buscando apenas encerrar sua participação com dignidade no Maracanã.

Possibilidades na rodada

Se o Flamengo não conseguir a vitória, dependerá do resultado da outra partida do grupo, entre LDU e Central Córdoba, que lidera a chave com 11 pontos. Há a possibilidade de um empate triplo entre Flamengo, LDU e Central Córdoba, todos com 11 pontos. Nesse cenário, a definição das duas vagas para as oitavas de final será decidida pelo saldo de gols e número de gols marcados.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na TV aberta pela Globo, na TV por assinatura pela ESPN, e nas plataformas de streaming Disney+ e Paramount+. Com isso, os torcedores terão diversas opções para acompanhar o duelo decisivo do Flamengo na Libertadores.

Considerações finais

A partida entre Flamengo e Deportivo Táchira representa um momento crucial para o time carioca confirmar sua vaga na próxima fase do principal torneio sul-americano de clubes. Jogando em casa, o Flamengo tem a vantagem e a responsabilidade de garantir a classificação com uma vitória diante de um adversário já eliminado.

