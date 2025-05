Prefeitura inicia nova etapa de requalificação e ampliação da Avenida Ruy Carneiro com investimento de mais de R$ 4 milhões

A Avenida Ruy Carneiro, um dos principais corredores viários de João Pessoa, passará por uma ampla requalificação e se tornará uma via mais acessível, com ciclovia e calçadas padronizadas. Nesta segunda-feira (26), o prefeito Cícero Lucena assinou a ordem de serviço para a reestruturação, requalificação e ampliação de toda a extensão da avenida, que também receberá intervenções na estrutura da ponte próximo ao Bairro São José. As obras já foram iniciadas e contam com um investimento de R$ 4,1 milhões.

Durante solenidade, o prefeito Cícero Lucena projetou a melhoria da mobilidade urbana na região, inserindo, além do fluxo de veículos, um olhar humano para a segurança de pedestres e quem utiliza bicicletas para se locomover ou desfrutar como atividade de lazer. “Já concluímos a primeira etapa da requalificação e entregamos à população. Mas o meu compromisso vai além: inclui também o resgate da ciclovia e a valorização do pedestre”, destacou o gestor da Capital.

“Este novo projeto prevê a padronização das calçadas com concreto armado, piso tátil para pessoas com deficiência visual, acessibilidade para cadeirantes e o plantio de árvores onde for possível. Vamos ainda ampliar a ponte sobre o Rio Jaguaribe, na altura do Bairro São José, para garantir maior fluidez ao tráfego em um dos corredores mais importantes da cidade”, detalhou Cícero Lucena.

Seguindo os padrões técnicos – O vice-prefeito Leo Bezerra observou que o projeto atende os parâmetros técnicos exigidos para a garantia de uma mobilidade urbana segura. “Essa é a Prefeitura de João Pessoa cuidando da cidade, honrando compromissos e garantindo um crescimento sustentável, com qualidade de vida para todos — ciclistas, pedestres, motoristas e usuários do transporte público.”, ressaltou o vice-prefeito.

Projeto para mais vias – O secretário de Infraestrutura, Rubens Falcão, disse que outras acusadas da cidade também receberão esse olhar, a exemplo da Juscelino Kubitschek, no Geisel, Hilton Souto Maior, no José Américo. Ele detalhou as intervenções na Ruy Carneiro. “Vamos padronizar as calçadas, todas em concreto armado, com acessibilidade para cadeirantes, idosos, piso tátil para pessoas com deficiência visual — tudo dentro das normas de acessibilidade. Também vamos reconstruir a ciclovia, seguindo os padrões técnicos exigidos”, explicou o secretário.

O superintendente executivo de mobilidade urbana, Expedito Leite, garantiu que será possível, por exemplo, percorrer a via até a praia por meio da ciclovia. As calçadas também terão margem de segurança e infraestrutura para o trânsito de pedestre. Com essa requalificação, vamos, juntamente com a Seinfra e as demais secretarias envolvidas, garantir mais segurança para todos os que utilizam o trânsito da cidade — sejam pedestres, ciclistas ou motoristas”, afirmou.

Principais serviços contemplados:

Padronização das calçadas:

Alargamento das vias de trânsito;

Padronização das calçadas com acessibilidade garantida à população;

Execução de ciclofaixa que será localizada entre as vias da avenida.

Relocação dos postes;

Ampliação da avenida:

Alargamento e reforço estrutural da ponte que passa sobre o Rio Jaguaribe em estrutura metálica;

Readequação do sistema de drenagem do trecho do alargamento;

Readequação da via de trânsito do trecho do alargamento