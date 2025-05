Motoboys e família de Kelton Marques protestam por saída de Ruan Macário da prisão

Motoboys e família de Kelton Marques fazem protesto por liberação de Ruan Macário da cadeia – Foto: Semob-JP.

Motoboys e a família de Kelton Marques protestam, na tarde desta segunda-feira (26), após a soltura de Ruan Macário, condenado pela morte do ex-motoboy em 2021, no bairro de Manaíra. O protesto acontece no cruzamento do Retão de Manaíra onde o acidente que vitimou o entregador aconteceu.

De acordo com o pai de Kelton Marques, Jailson Souza, em contato com o Jornal da Paraíba, a família e os colegas do entregador protestam pedindo que Ruan Macário volte a ficar preso.

Equipes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) estão no local para organizar o trânsito no local.

No início de maio, Ruan Macário foi solto, após decisão da Justiça, que o fez progredir para o regime semiaberto e ser monitorado por tornozeleira eletrônica. A decisão da magistrada Juliana Accioly Uchôa reduziu a gravidade do crime de homicídio qualificado para homicídio simples. Com isso, o crime deixou de ser hediondo e o tempo necessário para progressão caiu de 40% para 25% da pena total.

Além disso, foi considerado que dias da pena foram remidos por conta do estudo, trabalho e bom comportamento apresentados pelo condenado enquanto estava preso no Presídio Padrão de Catolé do Rocha.

A defesa de Kelton Marques já havia informado anteriormente que iria recorrer da decisão, com intuito de restabelecer a pena inicial proferida pela Justiça, que era de 13 anos e quatro meses.

O entregador Kelton Marques morreu após ser atingido por um carro em alta velocidade, no Retão de Manaíra. Moradores da região afirmaram que a batida aconteceu durante a madrugada. Ruan Macário foi acusado de dirigir o veículo envolvido no acidente e fugir do local, sem prestar socorro.

Após 10 meses foragido, Ruan Macário se apresentou à polícia na presença do advogado. O mandado de prisão preventiva que estava em aberto contra ele foi cumprido imediatamente. Ele foi interrogado, mas ficou em silêncio. Em seguida, foi encaminhado para o presídio de Catolé do Rocha.

No dia do acidente, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas quando chegou a vítima já estava sem vida.

Kelton Marques tinha 33 anos, duas filhas e morava em Santa Rita. Ele trabalhava em um restaurante que atendia nas madrugadas, e na hora do acidente já tinha terminado as entregas do dia e voltava para casa.

Com o impacto, a vítima chegou a ser arremessada e a motocicleta teve destruição total. O carro ficou parcialmente destruído.

De acordo com o delegado do caso, Luiz Eduardo, latas de cerveja e substâncias entorpecentes estavam espalhadas pelo carro de Ruan Macário.

O acidente aconteceu no sentido que vai para a orla da capital, quando o condutor do carro passava pela Flávio Ribeiro e o motociclista cruzava pela Mirian Barreto. A força do impacto chegou a derrubar o muro de um residencial que fica no local.