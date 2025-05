Governo da Paraíba seleciona 10 startups em última fase do Circuito Game Dev Quest com aporte de R$ 40 mil — Governo da Paraíba

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior (Secties), realizou, neste sábado (24), no Auditório do Shopping Sebrae, em João Pessoa, o evento “Da Forja à Arena – Rumo ao Coliseu dos Campeões”, marcando a reta final do Circuito Game Dev Quest. Após uma intensa programação, foram anunciadas as 10 startups vencedoras que avançam para a terceira e última fase da competição: o “Coliseu dos Campeões”.

O evento reuniu as 20 startups que chegaram à Fase II do circuito, intitulada “Fábrica de Lendas”, para apresentar seus jogos a uma banca formada por especialistas da indústria nacional e internacional de games. Após criteriosa avaliação técnica e comercial, baseada na qualidade e funcionalidade dos jogos, clareza dos pitches e potencial de mercado, a comissão selecionou as 10 equipes que agora receberão um novo aporte de R$ 40 mil para lançar seus jogos no mercado digital.

Durante a abertura, o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior, Cláudio Furtado, destacou a importância da iniciativa. “Hoje escolhemos os 10 que irão para a fase do Coliseu dos Campeões. O nosso circuito de jogos tem sido um grande sucesso, fazendo com que a Paraíba possa despontar como um polo do game aqui no Nordeste e no Brasil. Essas empresas vão ser agora incentivadas pelo Governo do Estado, com aporte de 40 mil reais para que possam colocar seus jogos no mercado, e que possam permanecer aqui na Paraíba e transformar nossa cidade num grande polo gamer”, disse.

A programação contou ainda com palestras, painéis e momentos de networking. Entre os destaques, o especialista em games e representante da Claro, Ronaldo Geraidine, ressaltou a importância da iniciativa para o fortalecimento do setor: “Quanto mais estados participarem, mais o mercado cresce. O Brasil já é um dos maiores mercados de games do mundo e iniciativas como essa ajudam a transformar regiões em polos de desenvolvimento, atraindo investimentos e fortalecendo a economia criativa”, afirmou.

Participaram também especialistas como Juliana Brito (Indie Hero e GameJam+), Cynthya Rodrigues (GMD), Mariana Amaro (Nuuvem), Rodrigo Carneiro (Abragames), Pablo Ramon (APGames), além de representantes da academia e da indústria como Camila Freitas, Danielle Rousy, Marisardo Filho e Matheus Mazuqueli.

Os representantes das startups selecionadas expressaram sua empolgação e expectativas para os próximos passos. Gabriel Mialchi, do jogo O Último Refúgio, ficou em primeiro lugar na fase e comentou que a colocação foi uma surpresa. Ele ressaltou que sua equipe foi evoluindo ao longo das fases do circuito e que esse resultado é uma consolidação de todo o esforço: “A gente não tinha nem de longe a perspectiva de alcançar uma posição tão boa. É muito gratificante ver que o nosso trabalho está sendo reconhecido. Todas as horas sem dormir, as noites em claro. […] E, bom, o próximo passo é usar esse recurso para poder expandir a marca, em primeiro lugar.”

Já o representante da Sweet Defense, Vinicius Pedrosa, enfatizou o que o resultado vai representar para a startup: “Isso vai nos ajudar a proporcionar que o nosso jogo atinja o público que a gente quer e o destaque que a gente quer também, tanto no mercado nacional quanto internacional”

Enquanto isso, Bralio Almeida, representante da Jampa Buggys, ressaltou que foi uma honra ganhar o terceiro lugar. “A gente trabalhou com esse projeto com muito carinho. Queríamos entregar o melhor possível que a gente pudesse e, de fato, fizemos vários amigos ao longo desses meses. Queremos conseguir representar o Estado e que a gente seja só uma pontinha do iceberg do que vem por aí.”

Outras premiações

A jurada Juliana Brito ofereceu aos cinco primeiros colocados um estande na área de games do Inova Summit Brasília, que acontecerá em junho deste ano, além da participação em uma rodada de negócios com empresários.

Já o jurado Matheus Mazuquelli abriu para todos os participantes do Game Dev Quest três masterclasses inteiramente gratuitas. “Fiquei supercontente com a qualidade e o comprometimento de todos. Vi equipes muito grandes, o que geralmente dificulta a gestão, mas mesmo assim elas entregaram ótimos resultados. Dá para ver o brilho no olho, muita vontade, o pessoal realmente ama o que faz e está fazendo com seriedade [..] Minha ideia é oferecer essa oportunidade adicional de conhecimento, tanto para quem ganhou quanto para quem não conseguiu o investimento, para que todos possam se preparar melhor para futuras rodadas ou novas oportunidades”.

Startups selecionadas para o “Coliseu dos Campeões”

Confira abaixo a lista oficial das 10 startups classificadas para a fase final do Circuito Game Dev Quest:

O Último Refúgio Sweet Defense Jampa Buggys Steam Garden Aboxcalipse Horizonte – O Espetáculo Ninja Furtivo Don’t Burst My Balloon Aventura de Cordel Terras do Cordel

Próximos passos

A próxima etapa do circuito será dedicada à consolidação e publicação dos jogos. As startups classificadas contarão com o segundo fomento de R$ 40 mil para ações de lançamento, marketing e estruturação do modelo de negócios. Ao final, cinco delas serão selecionadas para participar do “Covil dos Dragões”, um momento estratégico em que apresentarão seus projetos a investidores e representantes da indústria de games, visando potenciais parcerias e internacionalização.