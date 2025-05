Tardezinha Inclusiva homenageia as mães na edição de maio do projeto

A edição do mês de maio do projeto Tardezinha Inclusiva aconteceu neste domingo (25), no Centro Cultural de Mangabeira Tenente Lucena, e homenageou as mães atípicas – um momento de muita emoção. O evento, que proporcionou interação e integração social das crianças autistas e suas famílias, é uma realização da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), em parceria com a Associação Paraibana de Autismo (APA) e a Turma TáBlz.

“O Tardezinha faz parte do calendário da nossa cidade há quatro anos e é um evento consolidado para essas famílias. Hoje é mais que um evento para as crianças e jovens autistas e suas famílias, é uma terapia cultural. Ou seja, eles se programam para vir e já sabem o que vão encontrar. Então, se sentem em casa, livres e isso é muito importante para a autonomia deles. Hoje, de modo especial, homenageamos as mães que sempre estão conosco, mas essa homenagem vem das próprias crianças que aqui tem a oportunidade de mostrar sua arte, sua forma de expressão”, destaca Nik Fernandes, da Turma TáBlz, uma das organizadoras do evento.

Entre as famílias que aproveitaram mais uma edição da Tardezinha Inclusiva esteve a da dona de casa Adriana Damásio. Mãe atípica, precisou abandonar o emprego para cuidar integralmente do filho Ezequiel, de 4 anos. Neste domingo, ela aproveitou a Tardezinha com o Ezequiell e Grazielle, sua outra filha.

“Receber o diagnóstico do Espectro Autista foi um choque, mas ao mesmo tempo libertador, pois finalmente sabíamos o que ele tinha. Desde então é uma luta constante. Parei de trabalhar e hoje me dedico a cuidar dele e da casa. É uma luta, mas sou feliz demais por ter meu filho. Espaços como esse nos acolhem. Aqui, além do meu filho ficar livre e realmente conseguir se divertir, eu também fico tranquila. Virou uma terapia para mim também, além de fazer amizade com outras mães e partilharmos nossas vivências”, relata Adriana.

No palco da Tardezinha Inclusiva se apresentaram as crianças Antônio Marques, Ana Beatriz, Isaac, Lucas e Luiz Felipe. A programação também contou com a Turma TáBlz e os personagens Baba Baby e Kika.

Para Sandra Batista, mãe de Isaac, uma das crianças que subiu ao palco para homenagear as mães, o momento foi ainda mais especial. “É uma alegria muito grande, especialmente hoje, comemorando essa data e meu filho me homenageando em cima do palco. É um orgulho também como mãe, eu fico muito emocionada. É a primeira vez que estamos participando e ele já chegou subindo ao palco. É um momento muito especial”, comenta a moradora do bairro Treze de Maio.

Durante o evento, as crianças e seus familiares também tiveram acesso a oficinas de pintura artística e outras atividades, como jogos de tabuleiro, pula-pula, piscina de bolinhas, distribuição de pipoca, picolé, algodão doce e lanche para as crianças, além de uma Feirinha Inclusiva e atendimento odontológico.

Tardezinha Inclusiva – Idealizada para crianças com TEA, a Tardezinha Inclusiva tem como principal objetivo promover o desenvolvimento das crianças através da arte e da cultura, proporcionando um espaço de inclusão e um ambiente acolhedor onde o afeto e a igualdade são pilares centrais. O evento acontece uma vez ao mês, de forma gratuita, no Centro Cultural Tenente Lucena, em Mangabeira.