saiba os preços das passagens de ônibus para Campina Grande

Forró domina São João de Campina Grande 2025 com 47 atrações.. Divulgação

O São João 2025 de Campina Grande acontece entre os dias 30 de maio a 6 de julho. Com isso, a procura por passagens de ônibus para ir à cidade nesta época do ano é elevada, com pessoas de diversas regiões do país buscando ir para o Maior São João do Mundo.

O Jornal da Paraíba preparou um levantamento com os preços das passagens de ônibus para Campina Grande no São João 2025. No levantamento, várias cidades foram utilizadas como ponto de partida para a viagem, seja municípios da própria Paraíba, de outros estados do Nordeste e de outras regiões do Brasil.

Preços das passagens de ônibus para São João em Campina Grande

Ao todo, foram levantados os valores de passagens intermunicipais e interestaduais de ônibus. Em território estadual, foram contabilizados cinco municípios na lista, enquanto dois estados vizinhos aparecem no levantamento. O dia tratado como referência na pesquisa para compra da passagem foi 31 de maio.

LEIA TAMBÉM:

João Pessoa

Um dos locais com mais saídas para o São João de Campina Grande é a capital paraibana João Pessoa, muito por conta da proximidade geográfica com a Rainha da Borborema.

Para ir para o Maior São João Do Mundo, as passagens estão sendo encontradas por diversos preços, o bilhete mais barato encontrado no levantamento foi de R$ 30,40, na passagem convencional. Para estudantes, a passagem custa metade do preço mediante apresentação de cartão que comprove o curso que está sendo realizado.

Há preços ainda por R$ 36,25 e R$ 46,43.

Guarabira

Em Guarabira, o levantamento encontrou um preço único de passagens de ônibus para ir a Campina Grande. O valor encontrado foi de R$ 33,90, sendo que para os estudantes o preço cai pela metade, também apresentando o cartão de estudante.

Em termos de tempo, há a previsão de que a viagem entre as duas cidade dure cerca de 3 horas.

Patos

Quem pensa em ir do Sertão da Paraíba para a capital do forró no Nordeste também vai encontrar uma variedade de preços relacionado aos bilhetes dos ônibus. O levantamento mostrou que a passagem mais barata da cidade do Sertão para Campina Grande é de R$ 63,20. Sendo metade do preço o valor para os estudantes.

Ainda há preços um pouco mais caros, como R$ 66,30, R$ 68,40, R$ 71,00 e R$ 79, variando a depender do horário de realização do deslocamento.

Cajazeiras

Outra cidade importante do Sertão da Paraíba que movimenta um contingente grande de pessoas para ir ao São João em Campina Grande é Cajazeiras. O preço mais barato para sair da cidade e ir para Campina Grande é R$ 126,30. O valor pela metade é exclusivo para os estudantes.

Ainda há preços de R$ 133,00, R$ 136,90 e R$ 147,40. Os respectivos valores pela metade são para os estudantes.

Recife

Quem quiser sair de Pernambuco e vir para a capital do forró em junho tem várias opções de preços e horários. O valor mais barato encontrado foi de R$ R$ 72,00. Pela metade do preço, para os estudantes, a passagem é de R$ 36.

Outro valor também encontrado foi de R$ 76,00.

Natal

Para sair da principal cidade do Rio Grande do Norte, Natal, e ter como última parada Campina Grande, o valor mais baixo encontrado foi de R$ 96,43. Outro preço semelhante é de R$ 98,25. Há ainda valores na casa de R$ 108,43.

Fortaleza

Da capital do Ceará, o levantamento encontrou o maior valor praticado entre as cidades selecionadas no que diz respeito ao Nordeste. Mesmo a passagem mais baixa, foi vista no valor de R$ 427,00. Existe ainda preços em R$ 653,80 e R$ 662,60. Todos esses preços podem ser abatidos pela metade para estudantes.

São Paulo

Em São Paulo, uma das principais cidades do Brasil, a procura também é alta, mas os preços são salgados. Na capital paulista, o menor valor encontrado pelo levantamento na passagem do ônibus para Campina Grande é de R$ 695,00. Ainda há o valor de R$ 761,77 e também de R$ 1.175,00.

O tempo de viagem estimado entre a capital de São Paulo e Campina Grande é de dois dias e 11 horas.

Rio de Janeiro

Da “Cidade Maravilhosa” para “O Maior São João do Mundo”, os interessados terão que pagar também valores altos, por conta da distância. O menor preço encontrado de passagem nesse trajeto é de R$ 590,99, mas também foi identificado valor de R$ 595,00 e R$ 1.020,00.