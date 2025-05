Cobertura de São João 2025 da Rede Paraíba terá programas e telejornais especiais

A Rede Paraíba de Comunicação dá início a mais uma cobertura das festas de São João na Paraíba. Na TV Cabo Branco e TV Paraíba, na Rádio CBN, nos portais g1 Paraíba e Jornal da Paraíba e nas redes sociais dos veículos os espectadores e internautas terão acesso a conteúdos exclusivos sobre as festas juninas, de maio até o julho.

Os telejornais e demais conteúdos especiais de São João vão começar a ser exibidos já no fim do mês de maio. Nesta reportagem, o Jornal da Paraíba te explica os detalhes da cobertura junina da Rede Paraíba de Comunicação.

“A cobertura do São João da Paraíba pela Rede Paraíba é um compromisso com a valorização da nossa cultura e das tradições nordestinas. Estar presente nos festejos juninos é reconhecer a força do nosso povo, suas raízes e suas manifestações artísticas. É também uma forma de conectar as comunidades, levando informação, emoção e identidade a cada canto do estado. Jornalistas estarão onde a festa e o público estiver. O São João da Paraíba é nosso patrimônio, e merece ser celebrado com o jornalismo que o povo paraibano merece”, disse Tatiana Ramos, gerente de conteúdo da Rede Paraíba de Comunicação.

TV Cabo Branco e TV Paraíba

Bom Dia Paraíba

O Bom Dia Paraíba, ancorado pela jornalista Amy Nascimento, terá algumas edições apresentadas direto do Parque do Povo, o quartel general do forró. O programa também terá uma edição direto da Vila Sítio São João.

O jornal também vai ter reportagens especiais e cobertura das festas por todo o estado.

Denise Delmiro e Artur Lira vão comandar o JPB1 de São João | Foto: Divulgação.

JPB1

Aos sábados do mês de junho, o JPB1 será apresentado diretamente da Vila Sítio São João, com Denise Delmiro ancorando o programa, e Artur Lira na reportagem. Os jornais terão trios de forró pé de serra e outras atrações culturais.

No quadro Chef JPB, artistas conhecidos da música nordestina vão colocar a mão na massa e ensinar receitas típicas juninas para os telespectadores.

A fé será tema do quadro Milho, Forró e Fé, com o Padre Mário. O religioso irá explicar a relação da festa junina com Santo Antônio, com São João e com São Pedro.

JPB2

Já o JPB2 terá edições no studio glass, montado no meio do Parque do Povo, todas as sextas-feiras e sábados. A primeira edição do jornal será no dia 30, abertura do São João de Campina Grande, com Carlos Siqueira e Larissa Pereira.

As jornalistas Denise Delmiro e Amy Nascimento também irão apresentar o JPB2 direto do studio glass no Parque do Povo. Os programas terão reportagens especiais e entrevistas com artistas.

Paraíba Comunidade

O Paraíba Comunidade, exibido aos domingos, terá programas especiais durante o mês de junho. Temas como quadrilhas juninas, comida de milho e eventos juninos, como a Festa do Bode Rei, em Cabaceiras, serão abordados.

Portais

No g1 Paraíba e no Jornal da Paraíba, portais da Rede Paraíba de Comunicação, a cobertura será diária com as principais informações sobre o São João de Campina Grande e de outras cidades do estado.

A página especial São João na Paraíba, do g1, reúne todas as reportagens relacionadas ao assunto. E no Qual a Boa, do Jornal da Paraíba, também há conteúdos exclusivos sobre a festa.

Rádio CBN

A Rádio CBN também terá acompanhamento diário dos festejos juninos na Paraíba. Os jornalistas vão repercutir os principais assuntos relacionados ao São João, e trazer informações sobre serviços e programação das festas.

Programação

Os programas especiais preparados pela programação da Rede Paraíba também terão espaço na grade. Beatriz Freire e Diana Araújo comandam as transmissões dos shows do São João de Campina Grande, direto do Parque do Povo.

Além da exibição dos shows, a programação também conta com os programas MatuTV, Rolezando, Nossa Música e Melhor Momentos do São João de Campina Grande.

Rede sociais

Nas redes sociais, os repórteres da Rede Paraíba de Comunicação irão repercutir toda a cobertura. E no Instagram do Qual a Boa, os seguidores terão acesso a conteúdos sobre a programação das principais festas juninas da Paraíba e a todos os detalhes do São João 2025.