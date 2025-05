ASSISTIR Ypiranga x Tombense Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (25/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

A partida entre Ypiranga x Tombense é válida pelo Brasileirão série C 2025. A bola rola HOJE (25) às 16h30 hs (horário de Brasília). A partida tem o primeiro time do confronto como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Ypiranga x Tombense: duelo de opostos marca reencontro com a torcida em Erechim

Ypiranga e Tombense se enfrentam neste domingo, 25 de maio de 2025, às 16h30 (horário de Brasília), no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, pela 7ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida é cercada de expectativa por marcar o reencontro do Canarinho com sua torcida após a goleada sofrida diante do Náutico. Enquanto o time gaúcho tenta reencontrar o caminho da vitória, os mineiros chegam embalados por uma sequência invicta.

Ypiranga busca reação em casa

Com sete pontos conquistados até aqui, o Ypiranga vive um início de campanha instável e ocupa a parte inferior da tabela da Série C. O time aposta na força do seu estádio para se reerguer na competição e fugir da zona de rebaixamento. A equipe será comandada interinamente por Leandro Niehues, já que o técnico Matheus Costa foi expulso na rodada anterior.

Entre as mudanças previstas, destaque para a estreia de Zé Carlos no gol, substituindo Edson, que está lesionado. Na zaga, Igor Morais retorna e fará dupla com Rian, que será titular pela primeira vez. O meio-campo terá Gabriel Terra no lugar de João Paulo, ao lado de Charles e Jean Pyerre, responsável pela criação das jogadas. No ataque, Roger atuará centralizado, com Danielzinho e Felipe Marques pelas pontas.

Tombense chega confiante e busca estabilidade

O Tombense chega ao confronto em melhor fase. Após a derrota para o Ituano, a equipe mineira somou três partidas sem perder – vitórias sobre o Itabaiana e empates com Londrina e CSA – e vem apresentando evolução, especialmente no sistema defensivo. Com 10 pontos, o time busca se consolidar no G8 da Série C.

No entanto, o técnico Raul Cabral tem desfalques importantes. O lateral Dudu segue fora por lesão e o atacante Anderson Ligeiro é dúvida, assim como Rony e Cleiton, que também estão em recuperação. Apesar disso, a base do time titular deve ser mantida, com Matheus no gol e Douglas Coutinho liderando o ataque ao lado de Rafael Silva e Jefferson Renan.

Ficha técnica – Ypiranga x Tombense

Data: 25/05/2025

25/05/2025 Horário: 16h30 (Brasília)

16h30 (Brasília) Local: Estádio Colosso da Lagoa, Erechim (RS)

Estádio Colosso da Lagoa, Erechim (RS) Árbitro: Julio Cesar Pfleger (SC)

Julio Cesar Pfleger (SC) Assistentes: Jose Roberto Larroyd e Diogo Berndt (SC)

Provável escalação do Ypiranga:

Zé Carlos; Vitor Marinho, Igor Morais, Rian e Caíque; Charles, Gabriel Terra e Jean Pyerre; Danielzinho, Roger e Felipe Marques.

Técnico: Leandro Niehues (auxiliar)

Provável escalação do Tombense:

Matheus; Léo Pereira, Ianson, Roger Carvalho e Júlio Henrique (ou Tarcísio); Fabrício Dias, Mila e Ingro; Jefferson Renan, Douglas Coutinho e Rafael Silva.

Técnico: Raul Cabral

