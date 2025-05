Prefeitura de João Pessoa participa do ‘Dia D’ de vacinação dos profissionais da indústria da Paraíba

Nesta sexta-feira (23), foi realizado o ‘Dia D’ de vacinação do trabalhador da indústria, com o objetivo de sensibilizar esses profissionais sobre a importância da prevenção, autocuidado, responsabilidade com a saúde coletiva e reforçar o compromisso da indústria com a saúde dos seus colaboradores. A ação aconteceu em uma das unidades da Brastex e foi promovida pelo Ministério da Saúde (MS) e Serviço Social da Indústria (Sesi) e contou com o apoio da Prefeitura de João Pessoa e da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (Fiep).

Segundo Monica Borba, gestora da Unidade Sesi de João Pessoa, a perspectiva é vacinar cerca de nove mil trabalhadores da indústria nessa campanha, que acontece em todo Estado. “A Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, juntamente com as entidades parceiras, realizou o Dia D de vacinação e cuidado para dentro das indústrias, com a perspectiva de cuidar e proteger os trabalhadores. Essa ação é anual e acontece em todas as unidades da Federação”, destacou.

Para os trabalhadores estão sendo disponibilizadas as doses que protegem contra Influenza, Tríplice Viral que protege contra sarampo, caxumba e rubéola e Duplo Adulto dT – difteria e tétano. “A Prefeitura de João Pessoa se une a essa e outras ações de assistência com objetivo de cuidar dos trabalhadores e de criar um bloqueio epidemiológico e sanitário de doenças imunopreveníveis”, afirmou a diretora de Vigilância em Saúde, Renata Albuquerque.

“A empresa realiza regularmente ações voltadas para o cuidado com a saúde e segurança do trabalhador. A ação e orientação sobre e com vacinação é uma das delas, com o objetivo de atualizar o cartão de vacina desses profissionais”, disse Veridiana Veras, coordenadora de Desenvolvimento Humano e Organizacional da Brastex. “Com a parceria do Sesi e das Prefeituras, neste ano a perspectiva é vacinar cerca de 1200 trabalhadores da indústria das nossas duas unidades”, completou a coordenadora.

Outras atividades no Sesi – Além das ações de promoção a saúde para os trabalhadores da industria, seus dependentes e comunidade, o Serviço Social da Indústria conta com academia, que disponibiliza as práticas esportivas para as seguintes modalidades: musculação, ginástica e musculação, treinamento funcional, ciclismo indoor, pilates, hidroginástica, avaliação física e nutricionista.

Contra Influenza – A partir desta semana, a vacina que protege contra Influenza está disponível para toda a população a partir dos seis meses de idade, em todos os serviços da rede municipal de saúde e nos pontos móveis da Capital. Para atualizar o cartão de vacina, a Prefeitura de João Pessoa conta com quatro policlínicas municipais que funcionam de segunda a sexta-feira 7h às 17h, o Centro de Imunização Municipal, na Torre, das 8h às 16h, e as unidades de saúde da família (USFs), das 7h às 11h e das 12h às 16h.

A Prefeitura conta também com três pontos móveis localizados de forma estratégica nos seguintes locais: Shopping Sul, Shopping Tambiá e Home Center Ferreira Costa, de segunda a sexta-feira, a partir das 12h, e aos sábados, das 8h às 16h.