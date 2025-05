Exposição de artesãos homenageados no 39° Salão do Artesanato Paraibano é aberta no Museu A Casa do Objeto Brasileiro, em SP

A primeira-dama do Estado e presidente de Honra do Programa do Artesanato Paraibano (PAP), Ana Maria Lins, participou, na tarde deste sábado (24), em São Paulo, da abertura da exposição “Qual o seu papel? — Da fibra à forma, a arte que pulsa da Paraíba”. Em quase três décadas de existência, esta é a primeira vez que o Museu A Casa do Objeto Brasileiro abriga uma mostra só de artesãos paraibanos. A exposição é o resultado do que foi produzido por sete artesãos para o 39° Salão do Artesanato Paraibano, realizado em janeiro, em João Pessoa.

Na abertura da exposição, que prossegue até o dia 3 de agosto, show do paraibano Jarbas Mariz e a gastronomia do Estado sob o comando do chef Carlos Ribeiro — com destaque para o cuscuz, elaborado com a tradicional marca São Braz, e drinques feitos com a Cachaça Preciosa do Vale — ambos, assim como o Sebrae, apoiam institucionalmente o evento, realizado pelo Governo da Paraíba e pelo Museu A Casa do Objeto Brasileiro.

Ana Maria Lins destacou a importância de mais este momento para o artesanato paraibano como um todo. “Quando o Governo decidiu homenagear os artesãos que têm no papel a matéria-prima de suas criações, tinha em mente exatamente isto: fortalecer essa tipologia, que abriga poucos artesãos, mas que é de uma importância cultural e ambiental difícil de mensurar. E ver que, pouco tempo depois, eles conquistam um espaço como esse, o sentimento é de muita alegria, porque sabemos que o objetivo tem sido alcançado”, externou.

Já em seu discurso, a primeira-dama Ana Maria Lins destacou: “Na nossa Paraíba, o Governo do Estado, conduzido pelo governador João Azevêdo, reconhece o artesanato. Um instrumento de valorização de nossas tradições culturais, da nossa história, mas que é visto também como fonte geradora de riqueza, que tem a capacidade de transformar vidas e promover inclusão social e produtiva. O Governo existe para cuidar de seu povo, e os artesãos paraibanos são vistos, reconhecidos e incentivados.”

E prosseguiu: “A nossa presença no Museu A Casa do Objeto Brasileiro é uma prova disso. Nossos artesãos não limitam suas presenças apenas nas feiras de João Pessoa e Campina Grande. O trabalho deles atravessa o Brasil, alcança o mundo, realiza sonhos”, disse, momento em que também agradeceu a confiança dos sete artesãos que expõem no Museu, à direção do equipamento e também a toda a equipe do Governo da Paraíba, assim como os parceiros envolvidos no projeto — Sebrae, Cachaça Preciosa do Vale e São Braz.

A secretária de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico (Setde), Rosália Lucas, pasta à qual o PAP é vinculado, disse que a presença dos artesãos paraibanos no Museu A Casa do Objeto Brasileiro é um momento histórico. “Hoje é um dia de alegria, mas também um momento histórico, de promoção, oportunidade de mostrar cada vez mais que esta política pública de fortalecimento do artesanato paraibano tem produzido frutos além do que imaginamos. Esse é o resultado da decisão acertada do governador João Azevêdo e da nossa presidente de Honra, Ana Maria Lins, em parceria com o Sebrae, com as universidades, as prefeituras, o Programa do Artesanato Brasileiro, o Museu A Casa do Objeto Brasileiro. Mas tudo isso só é alcançado porque o nosso artesão acredita nessa política em prol desse segmento tão importante, que divulga nosso Estado é gera riqueza”, observou.

A gestora do PAP, Marielza Rodriguez, afirmou: “Mais um sonho que se concretiza — a abertura de uma exposição que vem fortalecer uma tipologia tão importante e que foi homenageada no nosso Estado, quando realizamos o 39° Salão do Artesanato Paraibano. ‘Qual o seu papel?’ vem, antes de tudo, mostrar como é tratado o artesão e a artesã na nossa gestão. Ao sermos acolhidos por um espaço como o Museu A Casa do Objeto Brasileiro, temos a certeza de que estamos no caminho certo.”

A coordenadora do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), Ana Beatriz Ellery, parabenizou as iniciativas que vêm sendo adotadas pelo Governo da Paraíba para fortalecer o segmento no Estado. “Gostaria de parabenizar esse grande evento e o Estado da Paraíba pela parceria de sempre — e o Governo Federal e o Governo da Paraíba vêm consolidando cada vez mais essa parceria, resultando num belíssimo trabalho”, acrescentou.

Mariana Lorenzi, diretora artística do Museu A Casa do Objeto Brasileiro, disse que a exposição dos artesãos paraibanos está entre as mais importantes que a espaço recebe. “É muito importante a gente estar recebendo essa exposição — a gente considera essa exposição a mais importante do ano. É a primeira vez que a gente faz uma exposição só com artistas da Paraíba e também trazer essa matéria-prima — geralmente, quando se fala de artesanato, fala-se muito da cerâmica, do bordado, e o papel não é tão colocado como protagonista. Então, para nós do Museu A Casa do Objeto Brasileiro é muito importante mostrarmos toda essa diversidade, uma grande oportunidade de o público de São Paulo entrar em contato com essa arte”, disse.

Renata Mellão, fundadora do Museu parabenizou a valorização que o artesanato paraibano recebe do Governo do Estado. “Estou muito feliz pela exposição da Paraíba aqui na Casa, principalmente porque os artesãos também vieram, estão dando oficinas maravilhosas. Eu queria agradecer ao Governo da Paraíba por esse gesto, que mostra como é valorizado o artesanato na Paraíba. Queria dar parabéns ao Governo da Paraíba e que a gente receba outras exposições de lá.”

A curadora do PAP, Janete Rodriguez, não tem dúvidas dos resultados que serão colhidos a partir dessa exposição. “É impressionante e emocionante os depoimentos que ouvimos sobre o trabalho dos nossos artesãos — eu não tenho dúvidas de como essa oportunidade vai reverberar! É a valorização do nosso Governo, o apoio que ele vem dando ao artesanato”, frisou, agradecendo a acolhida que a Paraíba recebeu.

Fábio Morais, diretor do Museu do Artesanato Paraibano, foi enfático ao descrever a importância da exposição “Qual o seu papel?” no Museu A Casa do Objeto Brasileiro. “Esse momento é de extrema importância, pois traz a oportunidade de mostrar a cultura do artesanato paraibano e o trabalho dos nossos artesãos. E, para nós, do Museu do Artesanato Paraibano, é uma ponte criada, uma grande oportunidade de intercâmbio”, destacou.

A felicidade dos artesãos — Quando recebeu a notícia da primeira-dama Ana Maria Lins de que seria homenageada no 39° Salão do Artesanato Paraibano, a artesã pessoense Socorro Souza, pela alegria demonstrada, já fazia ideia das oportunidades que viriam a partir de então. “Esta é a primeira vez que venho a São Paulo e estou muito feliz, muito satisfeita. Agradeço esta rica oportunidade que essa homenagem recebida na minha Paraíba me proporciona agora. Como eu disse quando recebi a notícia de que seria uma das homenageadas no Salão do Artesanato, Deus usou vocês para administrar vida na minha vida”, comemorou.

Alegria também compartilhada por Ednaldo Farias, artesão de Alagoa Grande, no Agreste paraibano. “Primeiro, agradecer a Deus por essa oportunidade, e ao Governo da Paraíba, em nome do governador João Azevêdo e da primeira-dama Ana Maria Lins. Estar aqui é um reconhecimento muito importante para nós, artesãos paraibanos”, externou.

Dadá Venceslau, mestre artesão de múltiplos talentos, usou a rima para descrever o momento vivido: “Hoje quero expressar a minha satisfação. Esse é um momento ímpar, que faz pulsar meu coração. Em nome dos artesãos, quero é mesmo agradecer por essa oportunidade, que só faz a gente crescer. Que estrada mais comprida do Nordeste até São Paulo. É um sonho que agora tornou-se realidade. Este é o papel do artista: ir aonde o povo está, mostrando o seu papel e a força do criar.”

Participam ainda da exposição Adriano Oliveira, Babá Santana, Carlos Apollo e Geo Oliveira.

A abertura da exposição “Qual o seu papel?” Da fibra à forma — A arte que pulsa da Paraíba” também foi prestigiada pela diretora do Centro de Artesanato de Tambaú Júlio Rafael, Maria de Fátima Albuquerque.

A exposição vai até o dia 3 de agosto, de quarta a domingo, das 10h às 18h, na Avenida Pedroso de Morais, 1216, em Pinheiros, na capital paulista.