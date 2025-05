ASSISTIR Anápolis x Maringá Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (25/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

A partida entre Anápolis x Maringá é válida pelo Brasileirão série C 2025. A bola rola HOJE (25) às 19 hs (horário de Brasília). A partida tem o primeiro time do confronto como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Anápolis x Maringá pela Série C 2025: onde assistir, horário e prováveis escalações

Neste domingo, dia 25 de maio de 2025, o Anápolis Futebol Clube enfrenta o Maringá Futebol Clube pela 7ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida acontece às 19h, no Estádio Jonas Duarte, casa do Anápolis, em um duelo que promete muita emoção e disputa acirrada. Ambos os times subiram recentemente da Série D, o que torna o confronto ainda mais interessante, já que traz um reencontro direto entre equipes com trajetórias parecidas.

Contexto do confronto

Anápolis chega com a necessidade urgente de somar pontos para se afastar da zona de rebaixamento. O time do técnico Ângelo Luiz ocupa atualmente a penúltima posição na tabela da Série C, com apenas 4 pontos conquistados até o momento. Na última rodada, o Galo da Comarca quase venceu o ABC fora de casa, mas cedeu o empate aos 45 minutos do segundo tempo, em um jogo eletrizante que terminou em 3 a 3. O atacante Kadu foi o destaque da equipe, mostrando potencial para ser decisivo na temporada.

Por outro lado, o Maringá vive uma fase mais estável, ocupando a 5ª colocação com 11 pontos. Apesar de um desempenho irregular no início da temporada, o time vem mostrando evolução na competição. Na Copa do Brasil, contudo, o Maringá foi eliminado pelo Atlético-MG, mas segue focado na busca por uma boa campanha na Série C. Sob o comando do técnico Jorge Castilho, a equipe aposta no entrosamento do seu ataque formado por Maranhão, Matheus Moraes e Negueba para surpreender o adversário.

Histórico recente entre Anápolis e Maringá

O duelo de domingo traz uma rivalidade recente que se formou nas semifinais da Série D de 2024, quando o Anápolis eliminou o Maringá nos pênaltis após dois jogos muito equilibrados. Naquela ocasião, o primeiro jogo terminou empatado em 1 a 1, e o segundo, em 0 a 0, com decisão nos pênaltis para o Galo da Comarca. Agora, com ambos na Série C, o confronto ganha ainda mais importância para as duas equipes.

Onde assistir Anápolis x Maringá

Os torcedores poderão acompanhar todas as emoções do jogo ao vivo pelo pay-per-view da plataforma Nosso Futebol, que detém os direitos de transmissão da Série C 2025. Além disso, os fãs podem acompanhar as principais atualizações e o tempo real do jogo em sites esportivos e nas redes sociais dos clubes.

Prováveis escalações

Anápolis: Paulo Henrique; Fábio, Renan, Victor e Caxambu; André, Ferrugem, Rafinha e Denner; Igor Cássio e Kadu. Técnico: Ângelo Luiz.

Maringá: Rafael Willian; Max Miller, Gustavo Vilar e Robertinho; Buga, Lucas Bonifácio e Léo Ceará; Edison Negueba, Maranhão e Matheus Moraes. Técnico: Jorge Castilho.

Expectativas para o jogo

A partida promete ser muito disputada, com o Anápolis buscando sua primeira vitória na Série C para melhorar sua situação na tabela, enquanto o Maringá tentará manter a boa fase para se consolidar entre os líderes. Com times técnicos e ofensivos, o confronto tem tudo para proporcionar um espetáculo emocionante para os fãs de futebol.

