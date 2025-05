Sabadinho Bom será no ritmo da sanfona de Helinho Medeiros

O Sabadinho Bom, realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), apresenta, neste final de semana, um show repleto da alegria do período junino. E o responsável pela festa será o músico Helinho Medeiros que, com sua sanfona, vai levar, além do chorinho clássico, muito forró para a Praça Rio Branco, no Centro Histórico da Capital. O evento começa às 12h30.

Marcus Alves, diretor executivo da Funjope, lembra que o Sabadinho Bom tem quase 15 anos de existência, já passou por muitas fases e, nos últimos quatro anos, a Fundação intensificou o cuidado com essa ação cultural. Ele observa que não se trata apenas de um evento de música, mas sim uma ação de cultura e arte que está cristalizada e já compõe o imaginário urbano da cidade de João Pessoa.

“Na Praça Rio Branco, conseguimos reunir músicos de excelente qualidade artística e estética que se esmeram na interpretação da boa música do samba, do choro e do forró, integrando o público de João Pessoa e os turistas. É uma ação que faz parte do nosso imaginário social e simbólico no Centro Histórico”, ressalta.

O instrumentista Helinho Medeiros afirma que o Sabadinho Bom se tornou um patrimônio cultural da cidade. “Está estrategicamente localizado na Praça Rio Branco, e vem fazendo um movimento de valorização do Centro Histórico desde muito tempo. Hoje há várias outras ações culturais que se aglutinam nesse sentido de lançar um olhar sobre os espaços de cultura no centro da cidade. Isso é lindo, e eu fico muito feliz em fazer parte”, afirma.

Para tornar o evento ainda mais inesquecível, ele promete, com sua sanfona, fazer um som contagiante. “A sanfona é um instrumento emblemático, que remete a sonoridades brasileiras e nordestinas. Eu, como representante deste instrumento, vou levar para o Sabadinho Bom um passeio pelo repertório do choro e do forró, além de alguns temas autorais do meu mais recente disco, lançado no mês passado”.

O show será dividido em duas partes. A primeira terá choros clássicos de vários compositores que influenciam diretamente na carreira do artista, a exemplo de Princesinha no choro (Dominguinhos), Um Tom pra Jobim (Sivuca e Oswaldinho), Naquele Tempo (Benedito Lacerda e Pixinguinha), e Santa Morena (Jacob do Bandolim).

Ele também vai apresentar alguns temas autorais do seu mais recente disco que foi lançado no dia 30 de abril e está em todas as plataformas digitais, chamado Véu da Aurora. Além disso, haverá aquele momento de tocar os clássicos do período junino com nomes como Luiz Gonzaga, Trio Nordestino, Flávio José, Santanna, entre outros.

O artista afirma que será um repertório dançante, pensado para o público do Sabadinho Bom. “A minha expectativa é que todo mundo se divirta, dance bastante, curta bons momentos e celebre conosco nossa música e nossa cultura”, comenta. Além disso, haverá uma homenagem a Antônio Barros, recentemente falecido. Será uma tarde também para reverenciar esse grande ícone da música brasileira e nordestina.

O sanfoneiro se apresenta com um grupo seleto de músicos. “Terei a honra de ser acompanhado de grandes mestres da música paraibana. Na guitarra, Léo Meira; no baixo, Júnior Blaw; na bateria, Gledson Meira; e no saxofone e flauta, Heleno Feitosa (Costinha). Pelo time, já dá pra sentir que vai ser lindo”, observa.

Além de instrumentista, Helinho Medeiros também é cantor. Ele tem um projeto já consolidado na cidade chamado Forró de Chá Preto, em que toca e canta um repertório de forró com muito baião, xaxado, xote e arrasta-pé.