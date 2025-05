Rio Branco-ES x Nova Iguaçu; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Rio Branco-ES x Nova Iguaçu: Onde comprar ingressos e tudo sobre o jogo pela Série D 2025

O torcedor capixaba já tem compromisso marcado neste sábado (24), às 17h (horário de Brasília), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O Rio Branco-ES recebe o Nova Iguaçu pela sexta rodada do Grupo 6 do Campeonato Brasileiro Série D 2025, em confronto decisivo para a equipe capa-preta, que busca se manter entre os primeiros colocados da chave.

Com nove pontos conquistados em cinco partidas, o Rio Branco-ES ocupa atualmente a vice-liderança do grupo, tendo vencido três jogos e perdido dois. A última vitória, fora de casa contra o Água Santa, reacendeu o ânimo da torcida, que agora promete lotar as arquibancadas para apoiar o time em mais um desafio.

Ingressos já estão à venda: preços e pontos de venda

Os ingressos para o duelo já estão disponíveis em pontos físicos e pela internet. O torcedor pode garantir seu lugar de forma antecipada através do site zig.tickets, com uma taxa adicional de conveniência: R$ 2,50 para ingresso inteiro e R$ 4,80 para meia-entrada. Já nos pontos físicos, as entradas estão sendo vendidas nas lojas Ademar Cunha (em Cariacica), Baú do Cabeleira (em Vila Velha) e Atacadão dos Colchões (em Vitória). No dia da partida, as bilheterias do Kleber Andrade também estarão abertas para venda presencial.

Os preços são acessíveis: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). A expectativa é de casa cheia, principalmente considerando os benefícios de meia-entrada e gratuidades oferecidas pelo clube.

Quem tem direito à meia-entrada e gratuidade?

Diversos grupos têm direito à meia-entrada, como estudantes, idosos (a partir de 60 anos), doadores de sangue, profissionais da educação, pessoas com deficiência e autistas com acompanhante, além de jornalistas e radialistas. Sócios do clube na categoria Bronze, clientes da Unimed e torcedores com a camisa oficial do Rio Branco-ES também garantem meia-entrada.

Já as gratuidades são destinadas a mulheres, crianças de até 12 anos e sócios das categorias Ouro, Prata, Sou Brancão e Legião. A retirada da gratuidade deve ser feita diretamente na bilheteria do estádio no dia do jogo.

Expectativa é de jogo intenso no Kleber Andrade

Com o bom momento vivido pelo Rio Branco-ES na Série D, a partida contra o Nova Iguaçu representa um confronto direto na luta por uma vaga na próxima fase da competição. A equipe comandada por Fernando Henrique vem ganhando ritmo e mostrando evolução, o que aumenta a expectativa por uma grande atuação diante de sua torcida.

A diretoria aposta em uma festa nas arquibancadas para empurrar o time rumo à vitória. A torcida, conhecida por sua paixão e presença marcante, promete transformar o Kleber Andrade em um verdadeiro caldeirão.

Onde assistir a Série D 2025

A transmissão da Série D do Campeonato Brasileiro ainda não possui confirmação oficial para todas as partidas da rodada. No entanto, há grande expectativa de que alguns jogos, incluindo Monte Azul x Cascavel, possam ser exibidos por canais digitais e plataformas de streaming. Entre os possíveis meios, destacam-se os canais chineses com cobertura esportiva, que já transmitiram partidas da competição em anos anteriores.

Além disso, canais oficiais dos clubes, como a TV Serpente do FC Cascavel no YouTube, costumam transmitir os jogos ao vivo, oferecendo uma alternativa gratuita e acessível para os torcedores acompanharem os confrontos em tempo real. Fique atento às redes sociais dos clubes para atualizações sobre a transmissão confirmada.