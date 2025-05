Prefeitura lança ‘São João nas Escolas Municipais’ com foco na valorização da cultura nordestina

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), lançou, na tarde desta sexta-feira (23), o primeiro ‘São João nas Escolas Municipais’. O evento, realizado com o envolvimento das 105 escolas e 10 Ninhos do Saber da Rede Municipal de Ensino, marca o início de uma nova tradição voltada para a valorização e inclusão da cultura popular nordestina no ambiente escolar.

O objetivo principal do projeto é promover a integração entre as unidades de ensino e resgatar as manifestações culturais típicas do período junino como o forró, as danças, os festejos e a valorização de artistas locais, ampliando o repertório cultural dos alunos e reforçando a identidade regional.

Para a secretária de Educação de João Pessoa, América Castro, o evento é uma rica troca de experiências que fortalece a conexão entre educação e cultura. “Esse evento traz uma grande troca de experiências que acontece no dia a dia das nossas unidades. Hoje, estamos fazendo a abertura desse momento que consideramos muito importante. As escolas estão se mobilizando para vivenciar a nossa cultura popular. É uma junção da educação com a arte, refletindo a vivência do Nordeste através do São João, que é a maior expressão do nosso forró”, destacou.

A secretária executiva de Educação, Luciana Dias, ressaltou a importância do evento como forma de valorização cultural e resgate de tradições. “Estamos valorizando a nossa cultura com essa integração que já ocorre nas escolas ao longo do ano, mas que ganha um novo significado nesse período junino. É uma oportunidade para os professores de arte incentivarem ainda mais nossos alunos a entender e vivenciar a cultura popular”, afirmou.

A diretora de Ensino e Gestão da Sedec, Clévia Carvalho, classificou o evento como um marco para a rede municipal. “É o primeiro ano desse projeto, que integra arte, cultura e conhecimento dos valores regionais. Trabalhar as nossas raízes culturais com os alunos nesse período é essencial. É um conhecimento que perpassa o currículo escolar. Escolhemos o tema ‘Nordeste: o imenso, o João, as pessoas e o popular’ para marcar o início das atividades e refletir a diversidade da nossa cultura”, explicou.

Durante o evento, também foi realizada a apresentação do grupo cultural Koletivo Tukumã, formado por professores da rede municipal de ensino: Valberto Bezerra, Josiara Alves, Mário Inácio da Cunha, Ana Cláudia Berto, Débora Maria, Edson Silva, Marcela Rodrigues e Amanda Bezerra.

Liderado pela professora Débora Rodrigues, o Koletivo Tukumã propõe uma fusão entre música, poesia e teatro, com a missão de tornar a cultura popular acessível a todos. “Estamos aqui porque acreditamos na cultura popular. Ela precisa ser vivida, valorizada e difundida. Esse evento é um espaço de sensibilização, que mobiliza educadores e alunos a conhecerem a importância de nomes como Marinês, Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro. O Koletivo Tukumã acredita nessa semente que foi plantada e que não podemos deixar morrer”, frisou.

O ‘São João nas Escolas Municipais’ representa um compromisso da Prefeitura de João Pessoa com a valorização da identidade cultural do povo paraibano, criando pontes entre tradição e educação e promovendo um ensino mais significativo e conectado com a realidade dos alunos.