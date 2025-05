Motorista de 37 anos morre carbonizado após caminhão tombar e pegar fogo na BR-282, em SC

Um grave acidente ocorrido na madrugada desta quarta-feira, 21 de maio de 2025, resultou na trágica morte de Julio Felten, de 37 anos, natural de Palmitinho (RS). O caminhoneiro conduzia um veículo carregado com suínos pela BR-282, no Oeste de Santa Catarina, quando perdeu o controle, saiu da pista e tombou no km 610, nas proximidades do município de Maravilha.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar, o chamado foi recebido por volta das 4h56. Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram a carreta completamente em chamas. O fogo consumiu rapidamente a cabine do veículo e parte da carga de animais vivos, deixando um rastro de destruição. Apesar da ação rápida das equipes, que utilizaram aproximadamente 6 mil litros de água para conter o incêndio, Julio não resistiu.

O corpo do motorista foi encontrado carbonizado na cabine do caminhão. Ele apresentava múltiplas lesões provocadas pelo impacto do tombamento e pela intensidade das chamas. Parte da carga de suínos também foi atingida, com vários animais morrendo no incêndio. A parte dianteira do caminhão, onde estavam outros animais, foi isolada com sucesso, o que evitou um número ainda maior de perdas.

Após a extinção do fogo, o Instituto Geral de Perícias (IGP) foi acionado para a remoção do corpo e início dos trabalhos de perícia. Os bombeiros também realizaram a aplicação de serragem na pista para conter o vazamento de óleo diesel, prevenindo novos acidentes no local.

A Polícia Rodoviária Federal assumiu a ocorrência e abriu investigação para apurar as causas do acidente. A suspeita inicial é de que a combinação de pista molhada, possível excesso de velocidade e cansaço do motorista possam ter contribuído para o tombamento.

Julio Felten era funcionário de uma transportadora do Rio Grande do Sul e realizava a rota com frequência. A morte do caminhoneiro comoveu a comunidade de Palmitinho, onde ele era conhecido e estimado, além de reacender o debate sobre os riscos que os motoristas enfrentam nas estradas brasileiras, especialmente durante a madrugada.

