João Azevêdo acompanha içamento das vigas do viaduto do Bairro das Indústrias e destaca importância da obra para mobilidade urbana de João Pessoa

O governador João Azevêdo acompanhou, na tarde desta quinta-feira (22), o içamento das vigas de sustentação do viaduto do Bairro das Indústrias, em João Pessoa. Com investimentos superiores a R$ 27 milhões de recursos próprios do Estado, a obra de mobilidade urbana facilitará o acesso dos moradores do Bairro das Indústrias, Jardim Veneza, Distrito Industrial, Cidade Verde e Vieira Diniz à BR-101.

“Essa é uma obra muito importante, está em ritmo acelerado e tem, verdadeiramente, a função de transformar a mobilidade urbana de João Pessoa. Com essa intervenção, nós iremos facilitar o cotidiano dos motoristas e assegurar maior fluidez no trânsito”, explicou o chefe do Executivo estadual.

O içamento das vigas de sustentação do viaduto do Bairro das Indústrias foi iniciado ontem (21). As vigas, cada uma com 25 metros e pesando 40 toneladas, foram confeccionadas no canteiro central ao lado da Avenida das Indústrias, no Distrito Industrial. De lá são içadas com o auxílio de dois guindastes e um caminhão Dolly, até o local da obra do viaduto, na BR-101. A previsão é de que o içamento seja finalizado às 3h desta sexta-feira (23).

Com previsão de entrega para dezembro deste ano, o viaduto em construção trará melhorias na fluidez do trânsito e redução dos índices de acidentes em uma das principais vias de acesso à Capital.

Além de melhorar o trânsito na área, a instalação garantirá mais segurança para motoristas, que ao trafegarem sentido Três Lagoas, em João Pessoa, não precisarão mais transitar pelo contorno da movimentada rodovia. Com a obra, os veículos poderão passar sobre a BR-101 pelo novo viaduto.

A visita técnica do governador João Azevêdo às obras do viaduto do Bairro das Indústrias foi acompanhada pelo secretário da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos, Deusdete Queiroga.