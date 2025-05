Feirão da Empregabilidade e Empreendedorismo acontece até esta quinta-feira no Espaço Cultural

Oportunidade para o primeiro emprego, recolocação no mercado de trabalho e impulsionamento para a realização do sonho de empreender ou ampliar o próprio negócio. Não tem como fugir do clichê, porque tudo isso você encontra em um só lugar: Feirão da Empregabilidade e Empreendedorismo. O evento, promovido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), foi aberto nesta quarta-feira (21) e segue nesta quinta-feira (22).

O Feirão acontece no Espaço Cultural José Lins do Rego, em Tambauzinho, com atendimento aos candidatos das 9h às 12h e das 13h às 16h. Os interessados devem apresentar RG, CPF, Carteira de Trabalho, currículo atualizado e comprovante de residência.

Quem aproveitou a chance foi Camila Gomes da Silva, mulher trans retificada, que elogiou a iniciativa do Feirão em ofertar vagas para o público LGBTQIAPN+ mostrando que a gestão tem um olhar diferenciado. Ela destacou que a Prefeitura e o Estado vêm desenvolvendo uma ótima parceria. Camila foi em busca de um emprego e de dignidade.

“Estou aqui pelas 100 vagas para mulheres trans que a Prefeitura anunciou e isso me deu muita força por ser uma profissional qualificada. Eu acho que a gestão teve um olhar super diferenciado e que poucas pessoas têm. O prefeito está fazendo o trabalho muito bem, agindo juntamente com o Governo do Estado, porque eu também sou acolhida da Casa Cris Nagô, que é uma casa de acolhimento do governo, e estou tentando justamente para voltar à sociedade com trabalho digno, para eu poder ter minha nova casa e refazer a minha vida. E estou aqui para sair sorridente”, afirmou.

A oportunidade para Camila está sendo possível porque, em uma parceria com a Coordenadoria de Promoção à Cidadania LGBT, estão sendo disponibilizadas 100 fichas exclusivas para pessoas trans no evento. A iniciativa tem como objetivo inserir a população LGBTQIAPN+ no mercado formal de trabalho, facilitando o acesso à entrevista de emprego e a mais de 20 cursos profissionalizantes. Além das vagas de trabalho, este público tem acesso à capacitação do programa ‘Eu Posso Aprender’ e à pré-inscrição no programa de microcrédito social ‘Eu Posso’.

Mais emprego – O motorista Flávio Batista, que é cadeirante, foi em busca de uma oportunidade entre as vagas para PcD. Segundo ele, ainda existe resistência e preconceito na contratação de pessoas com deficiência. “Sou uma pessoa habilitada há muitos anos e quero ver se eu consigo essa oportunidade aqui. Há muito tempo eu venho procurando e o mercado de trabalho não dá espaço, não abre essa oportunidade de vaga de motorista para pessoas com deficiência, ainda existe muito preconceito. Eu acho que hoje saio com essa vaga, pois estou achando esse feirão magnífico, um trabalho em conjunto para dar oportunidade a milhares de pessoas que querem entrar no mercado de trabalho”.

Vagas por segmento – A coordenadora adjunta do Sine-JP, Jessyka Barros, revelou que uma novidade para a edição deste ano é a oferta de vagas para um público plural, com foco nas minorias da população como o público PCD, egressos do sistema prisional, mulheres mães e LGBTQIAPN+. Além das vagas de trabalho, este público terá acesso à capacitação do programa ‘Eu Posso Aprender’ e à pré-inscrição no programa de microcrédito social ‘Eu Posso’ e a mais de 20 cursos profissionalizantes.

“São quatro meses trabalhando de forma muito intensa. Tanto sensibilizando empresas, não só para disponibilizar vagas, mas também para que eles entendam o cenário e se abram para o novo. Por isso, a gente tem o feirão esse ano muito múltiplo, muito plural. A gente tem vagas exclusivas para mulheres mães, vagas para PCD, vagas e atendimento especializado para os egressos do sistema prisional, e também para o público trans, que a gente compreende que é um público que está muito marginalizado na sociedade. E a gente conseguiu esse ano trazer o maior volume de vagas que a gente já registrou no Sine. São 2.815 vagas. É um número muito simbólico, porque marca não só o sucesso do Sine na interlocução com as empresas, mas também o crescimento de João Pessoa”, destacou Jessyka.