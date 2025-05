Cendac inicia curso de caixas decorativas e entrega certificados no Bairro dos Novais e em Paratibe — Governo da Paraíba

O Centro de Apoio à Criança e ao Adolescente (Cendac) iniciou, na terça-feira (20), o curso de caixas decorativas, com carga horária de 40h. As aulas serão realizadas na Ong Castelo de Mulheres, localizada no bairro do Castelo Branco, em João Pessoa.

A aula inaugural contou com as presenças da coordenadora pedagógica e da coordenadora da campanha de combate à violência contra as mulheres do Cendac, Klycia Félix e Fátima Carneiro, respectivamente. “As aulas serão realizadas sempre às terças e quintas-feiras, no período da tarde, com a duração de 4 horas. O Cendac firmou essa parceria com o Castelo de Mulheres, que já desenvolve diversas atividades no Castelo Branco, direcionadas às mulheres, com o objetivo de profissionalizá-las”, explicou Klycia.

As aulas são ministradas pela professora Adélia Ana Silva, que já tem 20 anos de experiência na utilização de técnicas artesanais. “Durante as aulas, elas vão aprender técnicas de decupagem em papel, stencil, decupagem com tecido e decupagem em filtro de papel. Em uma das técnicas, eu uso o filtro de papel, com a borra do café, que depois de trabalhada pode ser utilizada na decupagem, decorando a caixa”, explicou a professora.

Uma das alunas matriculadas no curso de Caixas Decorativas é Maria Vitória Pereira. Ela se matriculou a convite da sua avó, dona Giselda Luna, que também é aluna. Vitória ficou sabendo sobre o curso na igreja São Rafael, no bairro do Castelo Branco. “Minhas expectativas são aprender todas as técnicas e quem sabe, conseguir transformar o que aprendi, em algum trabalho rentável”, explicou.

Entrega de certificados – Na segunda-feira (19), o Cendac finalizou o curso profissionalizante de Pintura em Tecido, também ministrado pela professora Adélia Ana, no bairro dos Novais, em João Pessoa. Ao todo, 20 mulheres aprenderam as técnicas da pintura em tecido e receberam um kit para desenvolverem o que aprenderam nas 80h de curso, em casa. Todas receberam o certificado, emitido pelo Cendac. Uma das alunas, Maria da Penha Silva, disse que sempre quis fazer o curso de pintura em tecido, mas por causa da condição financeira, não conseguia. “Assim que soube que o Cendac ia realizar este curso aqui no meu bairro, de graça, eu me inscrevi. Esse foi um dos cursos mais esperados por todas nós aqui, e agora, eu vou me organizar para divulgar o que aprendi, e quem sabe, ter uma renda a mais, com a venda de toalhas de prato”, afirmou.

Na quarta-feira (21), a entrega dos certificados aconteceu no bairro de Paratibe, no Valentina Figueiredo, o Cendac finalizou o curso de bijuterias, voltado para a comunidade quilombola da região. O curso profissionalizante teve a carga horária de 40h e foi ministrado pela professora Mércia Regina. As peças confeccionadas pelas alunas foram expostas, durante o encerramento do curso, como pulseiras, brincos e colares.

Para a líder da comunidade quilombola, Ana Joseane, a oportunidade oferecida pelo Cendac foi muito importante para as mulheres de Paratibe, “por proporcionar novas perspectivas para todas nós, através deste curso profissionalizante, onde pudemos aprender novas técnicas na confecção dessas peças e saímos daqui satisfeitas com esta oportunidade”, pontuou.

A coordenadora da campanha de combate à violência contra as mulheres do Cendac, Fátima Carneiro, agradeceu à diretora pedagógica da escola Ana Socorro Machado, Vanessa Ferreira, pela parceria com o Cendac, que proporcionou esta troca de experiências e conhecimento com as mulheres do quilombo em Paratibe. “Nossa parceria com a escola Ana Socorro, através das professoras Vanessa e Kely foi fundamental para que o Cendac pudesse chegar até as mulheres de Paratibe, trazendo nossa proposta do curso de bijuterias, e hoje, estamos aqui, colhendo os frutos dessa parceria tão exitosa. Esse é o pontapé inicial para vocês voarem. Parabéns a todas”, frisou Fátima Carneiro.