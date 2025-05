Tocantinópolis x Imperatriz-MA; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Tocantinópolis x Imperatriz-MA pela Série D do Brasileirão

O Tocantinópolis Esporte Clube entra em campo nesta quarta-feira, 21 de maio, às 16h (horário de Brasília), para encarar o Imperatriz-MA no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis (TO), em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D 2025. Em um momento decisivo da competição, o Verdão do Norte terá que lidar com importantes desfalques e mudanças no elenco.

O técnico Reginaldo França não poderá contar com o meia William, que sofreu uma lesão e está fora da partida. A ausência do jogador é considerada uma baixa significativa, já que William vinha sendo uma peça importante na construção das jogadas do meio-campo da equipe. Além disso, o lateral-direito Rodriguinho deixou o clube para atuar pelo São Caetano-SP, o que reforça ainda mais os desafios enfrentados pelo elenco tocantinopolitano.

Para suprir a saída de Rodriguinho, o clube agiu rápido no mercado e anunciou a contratação do lateral Lobó, que estava no Capital-TO. O jogador deve assumir a titularidade já nesta rodada, fortalecendo o setor defensivo e trazendo nova dinâmica à equipe. A expectativa da torcida é que Lobó consiga se adaptar rapidamente ao sistema de jogo de Reginaldo França.

A provável escalação do Tocantinópolis para enfrentar o Imperatriz-MA é: Jefferson; André, Erivelton, Rivaldo e Lobó; Bidely, Kevin, Eduardinho e Marquinho; Cassimiro e Hitalo. A formação revela uma equipe equilibrada, apostando em consistência defensiva e velocidade nos contra-ataques com Cassimiro e Hitalo no setor ofensivo.

O duelo é decisivo para as pretensões do Tocantinópolis na Série D. A equipe precisa da vitória para se manter viva na briga por uma das vagas na próxima fase da competição. O apoio da torcida será fundamental, e o clube já iniciou a venda de ingressos para garantir casa cheia no Ribeirão.

Do outro lado, o Imperatriz-MA também busca se recuperar na competição e promete dar trabalho. A equipe maranhense ocupa uma posição semelhante na tabela e tem no confronto direto uma oportunidade de subir na classificação. O embate promete ser equilibrado, com duas equipes tradicionais da região norte-nordeste buscando consolidar-se no cenário nacional.

O ge acompanha a partida em tempo real, trazendo todos os detalhes dos lances, estatísticas e informações minuto a minuto. A cobertura é ideal para quem deseja ficar por dentro de cada jogada e desempenho dos atletas.

Este confronto entre Tocantinópolis x Imperatriz ganha ainda mais relevância por se tratar de dois clubes que historicamente protagonizam jogos intensos na Série D. Com o campeonato entrando em sua fase intermediária, cada ponto somado pode fazer a diferença no caminho rumo à classificação.

