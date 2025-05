Próximo adversário do Sousa, Santa Cruz vive boa fase e é líder do Grupo 3 da Série D

Após mais uma derrota na Série D do Campeonato Brasileiro 2025, desta vez diante do Horizonte por 2 a 1, o próximo compromisso do Sousa será contra o Santa Cruz, líder do Grupo 3, com 13 pontos. Em cinco jogos disputados, a Cobra Coral venceu quatro e possui a segunda melhor defesa da competição, ao lado do Sampaio Corrêa, com apenas dois gols sofridos.

Jogadores do Santa Cruz comemoram vitória contra o Central. (Arte: Rafael Vieira/AGIF)

No início da Série D, o Santa Cruz teve uma atuação tímida na vitória sobre o Treze; contudo, na 2ª rodada, goleou o Horizonte por 4 a 0, no Arruda. Na sequência, empatou com o Santa Cruz-RN e venceu o América-RN e o Central, ambos por 2 a 1. Diferentemente de Francisco Diá, que chegou ao Sousa após a saída de Paulo Foiani, o técnico Marcelo Cabo já encontrou a base do elenco tricolor e planeja os próximos passos na competição.

A Cobra Coral iniciou a temporada sob o comando do técnico Itamar Schülle e teve um bom desempenho no Campeonato Pernambucano. Porém, perdeu o ritmo e ficou de fora da decisão, após ser eliminada pelo Sport na semifinal — resultado que culminou na demissão de Schülle. Marcelo Cabo assumiu o time para dar continuidade ao trabalho na Série D, que, até o momento, apresenta resultados positivos.

