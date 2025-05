Forças de Segurança realizam simulação de incidente com múltiplas vítimas para os festejos em Campina Grande — Governo da Paraíba

A Segurança Pública da Paraíba realizou, na noite dessa terça-feira (20), uma simulação de incidente com múltiplas vítimas no Parque do Povo, em Campina Grande. A atividade integrou o plano estratégico de segurança para o evento “O Maior São João do Mundo”, que este ano terá 38 dias de programação. A atividade contou com a participação de 350 pessoas, entre profissionais de segurança, socorristas, técnicos e figurantes, com o objetivo de treinar e integrar as ações de resposta rápida a situações de crise em grandes eventos.

Durante a simulação, foi empregada uma estrutura operacional que reproduziu um cenário realista de emergência, com a atuação coordenada de diversas forças estaduais, municipais e federais. O Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba resgatou 40 vítimas fictícias, utilizando o protocolo START (Simple Triage and Rapid Treatment), amplamente adotado em incidentes dessa natureza.

Segundo o secretário-executivo da Segurança e Defesa Social, Lamark Donato, o sucesso da simulação demonstra a capacidade de atuação conjunta das instituições envolvidas na segurança do evento. “Estamos lidando com um dos maiores eventos populares do País, que atrai milhares de pessoas. A integração das Forças é fundamental para garantir a tranquilidade da população e a rápida resposta em qualquer tipo de ocorrência. Esse exercício simulado foi essencial para avaliarmos nossos protocolos e fortalecermos nossa capacidade de atuação”, afirmou.

Além da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Civil, com Instituto de Polícia Científica, participaram da simulação equipes do Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Ministério Público, Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PB) e empresas privadas responsáveis pela estrutura do evento. A cooperação entre os diferentes órgãos permitiu a testagem de fluxos operacionais e comunicação em tempo real.

O comandante do 2º Comando Regional do Corpo de Bombeiros, coronel BM Jean Benício, destacou o nível de preparação da tropa e o rigor técnico da operação. “Simulações como esta nos permitem treinar cenários complexos e alinhar condutas entre os diversos envolvidos. Atuamos no salvamento, triagem, estabilização e transporte das vítimas fictícias, além de coordenar a atuação das unidades móveis e do GTA. É uma preparação fundamental para o São João, onde a agilidade e a eficiência fazem toda a diferença na preservação de vidas”, pontuou.

Foco na tecnologia – O exercício também teve como ponto central o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da 2ª Região Integrada de Segurança Pública (Reisp), responsável pela coordenação e despacho das equipes em tempo real. Contando com 185 câmeras dentro do Parque do Povo, o CICC opera com tecnologias de ponta, como o sistema de reconhecimento facial nos acessos principais do evento e integração com bancos de dados de diversos órgãos da segurança pública.

A coronel BM Jousilene Sales, diretora do CICC da 2ª Reisp, destacou a relevância do monitoramento integrado. “O Centro atua como cérebro da operação, permitindo o acompanhamento em tempo real das ocorrências e a distribuição rápida das viaturas. Com o apoio das câmeras, conseguimos identificar padrões de comportamento, combater delitos e acionar os recursos necessários com precisão. O reconhecimento facial é mais uma ferramenta que reforça o controle de acesso e a segurança do público”, explicou.

Gestão – O secretário-executivo da Sesds, Lamark Donato, acompanhou cada fase da simulação e reforçou a importância da mobilização antecipada. Para ele, o planejamento prévio e a simulação prática são instrumentos indispensáveis para garantir uma festa segura do início ao fim. A ação também foi acompanhada por representantes dos órgãos convidados, que elogiaram o grau de organização e o comprometimento das equipes envolvidas.

No encerramento da simulação, todas as instituições participaram de uma avaliação no próprio Parque do Povo, onde foram discutidos os pontos fortes e as oportunidades de aprimoramento identificadas durante a atividade.