Manchester City x Bournemouth ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês, Premier League, HOJE (20/05)

A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol, a Premier League edição 2024/2025, entre Manchester City x Bournemouth acontece hoje, HOJE (20) às 16 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao primeiro time do confronto ue tentará a vitória em seu território.

Manchester City x Bournemouth: Prévia, Escalações Prováveis e Palpites – Premier League 2024/25

Na penúltima rodada da Premier League 2024/25, Manchester City e Bournemouth se enfrentam nesta terça-feira, 20 de maio, às 16h (horário de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester. Enquanto os donos da casa ainda brigam por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões, os visitantes sonham com a classificação à Conference League, mesmo que com chances remotas.

Manchester City tenta salvar a temporada com vaga europeia

Após uma decepcionante derrota na final da FA Cup contra o Crystal Palace, por 1 a 0, o Manchester City volta suas atenções para o Campeonato Inglês, onde ocupa a sexta posição com 65 pontos e um jogo a menos que os concorrentes diretos Aston Villa e Chelsea. Caso vença o Bournemouth, o time de Pep Guardiola pode entrar no G4 e depender apenas de si na última rodada para garantir vaga na Champions League 2025/26.

O clima no Etihad, porém, é de frustração. A equipe, que já foi considerada uma das mais dominantes da era moderna, conquistou apenas a Supercopa da Inglaterra nesta temporada. Além disso, nomes importantes como Rodri, John Stones, Nathan Aké e Mateo Kovacic estão fora por lesão. Kevin De Bruyne, que pode estar se despedindo do clube, deve ser titular pela última vez diante da torcida, com chance de receber uma homenagem especial.

Bournemouth ainda sonha com a Europa

O Bournemouth ocupa atualmente a 11ª posição, com 53 pontos, e já está matematicamente fora da zona de classificação direta para as competições europeias. No entanto, existe um cenário específico em que o oitavo colocado pode herdar uma vaga na Conference League, desde que Chelsea e Newcastle United finalizem a temporada em determinadas posições e o Chelsea conquiste a atual edição da competição continental.

Apesar disso, os Cherries chegam ao duelo em baixa, com apenas três vitórias nas últimas 13 partidas e vindos de uma derrota por 1 a 0 para o Aston Villa, mesmo com um jogador a mais em campo durante boa parte do segundo tempo. O técnico Andoni Iraola tem vários desfalques importantes: Alex Scott, Dango Ouattara, Luis Sinisterra, Enes Unal e Ryan Christie estão fora da partida. A boa notícia é o retorno de Justin Kluivert, que deve atuar ao lado de Evanilson, destaque da equipe com cinco gols em cinco jogos fora de casa.

Retrospecto e dados da partida

O Manchester City tem ampla vantagem no histórico recente contra o Bournemouth. Em partidas da Premier League disputadas no Etihad Stadium, o City venceu os sete confrontos anteriores contra os Cherries. No entanto, vale lembrar que os visitantes venceram os Citizens por 2 a 1 no primeiro turno, em novembro, o que dá à equipe da costa sul um motivo extra para acreditar em um resultado positivo.

Nos últimos quatro jogos como mandante, o Manchester City venceu todos. Já o Bournemouth perdeu apenas uma das últimas 13 partidas fora de casa, o que mostra que o time tem se comportado bem longe do Vitality Stadium.

Prováveis escalações

Manchester City:

Ederson; Matheus Nunes, Rúben Dias, Gvardiol, O’Reilly; Nico Gonzalez, Gündogan; Savinho, De Bruyne, Marmoush; Haaland.

Bournemouth:

Kepa; Smith, Zabarnyi, Huijsen, Kerkez; Cook, Tyler Adams; Semenyo, Kluivert, Tavernier; Evanilson.

Palpite para Manchester City x Bournemouth

Apesar do desgaste físico e emocional após a final da FA Cup, o Manchester City deve utilizar a força do elenco e o fator casa para buscar um resultado positivo. No entanto, o bom desempenho recente do Bournemouth como visitante pode dificultar a tarefa dos comandados de Guardiola.

Palpite: Manchester City 1 x 1 Bournemouth.

Esse possível empate atrapalharia os planos europeus de ambas as equipes, mas reflete o momento de oscilação do City e a resiliência do Bournemouth longe de casa.

Onde Assistir no Brasil?

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pelo Star+ (horário de Brasília).

Onde Assistir

Disney plus e ESPN