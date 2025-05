Conheça Samir Xaud, candidato único à presidência da CBF

Samir Xaud vai assumir a presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) neste domingo (25), na eleição que vai definir o substituto de Ednaldo Rodrigues. O roraimense de Boa Vista é candidato único e será eleito para o próximo quadriênio (2025-2029) com a chapa “Futebol Para Todos”.

Samir Xaud vai ser o novo presidente da CBF. (Foto: Ivonísio Júnior/ge)

Médico e político brasileiro: conheça Samir Xaud

Aos 41 anos, Samir Xaud é médico infectologista e ajudou no protocolo do futebol contra a Covid-19 da CBF. Ele foi eleito presidente da Federação Roraimense de Futebol (FRF) e substituiria o seu pai, Zeca Xaud, que deixaria o comando da entidade que dirige desde a década de 1970 no ano que vem.

Samir Xaud também é empresário e político brasileiro. Dono de um centro de treinamento em Boa Vista voltado para práticas de saúde, bem-estar e atividades físicas, ele também já atuou como diretor do Hospital Geral de Roraima e possui um consultório particular.

Ednaldo Rodrigues e Samir Xaud, possivelmente antecessor e sucessor no cargo de presidente da CBF. (Foto: Divulgação/FRF)

Em 2022, Xaud foi candidato a deputado federal pelo MDB e foi o 15° mais votado no estado de Roraima. No entanto, não foi eleito.

Apoio das federações, como a paraibana

Com o apoio de 25 federações, com exceção de São Paulo e Mato Grosso, e 10 clubes, incluindo Botafogo, Grêmio e Palmeiras, Samir Xaud garantiu a candidatura única ao cargo de presidente da CBF. Diante disso, no domingo (25), ele será aclamado o novo mandatário da entidade pelos próximos quatro anos (2025 a 2029).

Xaud contou com o apoio da maioria das federações de futebol do Brasil, incluindo a paraibana, para registrar a candidatura. (Foto: Divulgação/CBF)

Dentre os apoios, está o de Michelle Ramalho, presidente da Federação Paraibana de Futebol (FPF-PB). A dirigente, inclusive, é uma das oito vices na chapa de Xaud. Ela será a primeira mulher no cargo na história da CBF.

Confira a lista de clubes e de federações que apoiam Samir Xaud:

Clubes

Amazonas

Botafogo

CRB

Criciúma

Grêmio

Palmeiras

Paysandu

Remo

Vasco

Volta Redonda

Federações

Federação Alagoana de Futebol

Federação Amapaense de Futebol

Federação Amazonense de Futebol

Federação Bahiana de Futebol

Federação Catarinense de Futebol

Federação Cearense de Futebol

Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul

Federação de Futebol do Distrito Federal

Federação de Futebol do Estado do Acre

Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo

Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro

Federação de Futebol do Estado de Rondônia

Federação de Futebol do Piauí

Federação Gaúcha de Futebol

Federação Goiana de Futebol

Federação Maranhense de Futebol

Federação Mineira de Futebol

Federação Norte-rio-grandense de Futebol

Federação Paraense de Futebol

Federação Paraibana de Futebol

Federação Paranaense de Futebol

Federação Pernambucana de Futebol

Veja a nota da chapa “Futebol Para Todos”:

“A chapa Futebol para Todos – Transparência, Inclusão e Modernização nasce com o compromisso de transformar a administração do futebol brasileiro por meio da transparência, da inclusão e da modernização da gestão. Vamos ampliar os investimentos no desenvolvimento do futebol em todas as regiões do país, fortalecendo clubes, federações e o futebol de base.

Nosso objetivo é aprimorar a utilização dos recursos da CBF com responsabilidade e clareza, garantindo uma gestão mais eficiente, aberta ao diálogo e com foco em resultados concretos. Trabalharemos para enfrentar os principais desafios estruturais do futebol brasileiro, como o calendário, a profissionalização da arbitragem, a melhoria dos gramados, a segurança nos estádios e o fortalecimento das ligas.

Também olharemos com atenção para o futebol amador e para aqueles que muitas vezes ficam invisíveis no sistema. Vamos promover uma gestão que valorize o futebol feminino, combata qualquer tipo de discriminação e abrace a sustentabilidade.

Apresentamos uma chapa comprometida com a renovação e com a modernização da gestão do futebol brasileiro, com propostas concretas para tornar a CBF mais eficiente, transparente e alinhada aos desafios atuais. O futebol brasileiro precisa de planejamento de longo prazo, decisões técnicas e escuta ativa. Acreditamos que ouvir clubes, federações, atletas, árbitros, comissões e torcedores é essencial para modernizar e democratizar a governança do nosso esporte.

As nossas seleções serão prioridade. Vamos garantir diretorias de seleção fortes e autônomas, com total liberdade para tomar decisões técnicas e formar um time preparado para os grandes desafios. Para a Seleção Principal Masculina, reafirmamos nosso compromisso com o técnico Carlo Ancelotti. Os termos já acordados serão integralmente mantidos, garantindo estabilidade e continuidade ao projeto esportivo da equipe. Estamos confiantes de que, com a preparação adequada, chegaremos à Copa do Mundo de 2026 prontos para conquistar o título e fazer o Brasil brilhar novamente no cenário mundial.

O futuro do futebol brasileiro é coletivo. E o nosso compromisso é construído com todos — com transparência, respeito e responsabilidade.”

