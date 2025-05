João Azevêdo abre 55ª Expapi em Campina Grande neste domingo e evento deve reunir 200 mil pessoas — Governo da Paraíba

O governador João Azevêdo abre, neste domingo, às 17h, a 55ª Exposição Paraibana de Animais e Produtos Industriais (Expapi) no Parque de Exposições Carlos Pessoa Filho, em Campina Grande. A expectativa é que o evento receba durante os seus oito dias de programação um público de 200 mil pessoas, com negócios fechados na casa dos R$ 20 milhões.

Até o próximo dia 25, a 55ª Expapi terá exposição de bovinos, equinos, ovinos e caprinos, de equipamentos e implementos agrícolas, além da realização de torneios, de leilões e programação de formação profissional do setor do agronegócio. A visitação estará aberta diariamente para o público das 8h às 22h, com entrada franca. A Expapi é uma realização do Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca (Sedap-PB); do Sebrae-PB; e da Associação Paraibana dos Criadores de Caprinos e Ovinos (Apacco). A Empresa de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária (Empaer) também está presente no evento.

O secretário da Sedap-PB, Joaquim Hugo, avalia que a expectativa é que durante a exposição sejam fechados muitos negócios. “A Expapi é grande, consolidada, referência do sucesso do agro paraibano, uma vitrine para o produtor rural da Paraíba e de outros estados. O sucesso da Expapi é resultado do apoio do governador João Azevêdo ao evento ao longo dos anos. A previsão é que este ano o sucesso se repita com muitos negócios para os participantes, movimentando a economia paraibana”, avaliou.

Joaquim Hugo lembra que a 55ª Expapi, além dos animais e equipamentos expostos e dos negócios fechados, que são importantes, também é espaço para aprendizado, capacitação e debates. Ele ressalta que a programação terá na manhã desta segunda-feira (19) a realização da IV Reunião Ordinária do Fòrum Estadual de Secretários e Secretárias de Agricultura da Paraíba (Fessagri), da qual ele é o presidente. “Será um momento para debatermos temas relevantes para a agropecuária e a pesca junto aos municípios paraibanos”, comentou.

Outro evento importante promovido pela Sedap-PB ocorrerá na terça-feira (20), quando acontecerá o Encontro das Mulheres do Agro, evento que enfatiza o protagonismo das mulheres também no campo. O evento terá como palestrante a advogada Camila Mariz Ribeiro, esposa do vice-governador Lucas Ribeiro, e coordenadora estadual do programa “Antes que Aconteça”, que atua no combate à violência contra as mulheres, que enfocará justamente a atuação do programa.

A 55ª Expapi terá exposições de animais como a Nordestina do Minigado, a Nordestina de Mini Pônei, a Copa Cabrito da raça caprina Anglo-Nubiana, raça de dupla aptidão usada para produção de corte como de leite. Haverá ainda exposição da raça Mangalarga, o concurso da raça Guzerá e a participação do Núcleo Nelore da Paraíba, concurso da Raça Guzerá.

De acordo com o presidente da Apacco, Júnior Nóbrega, a Expapi se consolidou como grande evento. “A Expapi é um evento consolidado devido à continuidade, à sua qualidade, às parcerias e aqui fica o meu agradecimento ao governador João Azevêdo e do secretário Hugo Joaquim, da Sedap-PB”, comentou.

A 55ª Expapi tem programado a realização de vários cursos, palestras e debates, como o que aborda o Projeto Algodão Orgânico no Semiárido e o curso Nacional para Formação de Inspetor Técnico da Espécie Caprina. A Expapi também conta com o apoio Federação da Agricultura da Paraíba (Faepa-PB) e do Sistema Nacional de Aprendizagem Rural da Paraíba (Senar-PB).