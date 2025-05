Governo promove ação em Campina Grande para marcar Dia Internacional de Combate à LGBTfobia — Governo da Paraíba

A Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana (Semdh) realizará na próxima quarta-feira (21) uma importante ação no Centro Estadual de Referência LGBTQIAPNb+ Luciano Bezerra, em Campina Grande, em alusão ao Dia Internacional de Combate à LGBTfobia, celebrado em 17 de maio. Durante todo o dia do evento, será oferecido o serviço de atualização de documentos com inclusão de nome social, em parceria com o Programa Cidadão. Para acessar o serviço, é necessário apresentar documentos originais como certidão de nascimento, RG, CPF e comprovante de residência.

O Dia Internacional de Combate à LGBTfobia rememora quando a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 1990, retirou a homossexualidade da classificação internacional de doenças, marcando um avanço histórico nos direitos da comunidade LGBTQIAPNb+.

O Governo da Paraíba tem atuado permanentemente na garantia de direitos e no acolhimento à população LGBTQIAPNb+, por meio de serviços especializados e políticas públicas pioneiras. Além do Centro de Referência Luciano Bezerra, em Campina Grande, o estado conta com o Centro de Referência LGBTQIAPNb+ Pedrinho, em João Pessoa, e a Casa de Acolhida LGBT Cris Nagô, que oferecem atendimento psicossocial, jurídico e suporte a pessoas em situação de vulnerabilidade.

“Estamos comprometidos em promover ações que fortaleçam a cidadania e o combate à discriminação”,afirmou a secretária Lídia Moura. “Esses equipamentos, como a Casa Cris Nagô e os Centros de Referência Pedrinho e Luciano Bezerra, são fundamentais para garantir direitos e acolher quem mais precisa. A Paraíba tem sido referência nacional nessa política de inclusão”, destacou.

Além da oferta do serviço de atualização de documentos com inclusão de nome social, durante todo o dia do evento, às 14h, acontecerá uma mesa de discussão com o tema “Sofri LGBTfobia, o que fazer?”, que contará com a participação da delegada Juliana Brasil, da Delegacia Especializada da Mulher de Queimadas, e do advogado Camilo Diniz, do próprio Centro de Referência. O debate abordará os caminhos para denúncia e acolhimento em casos de violência LGBTfóbica.

A secretária Lídia Moura também destacou o trabalho da Casa de Acolhida LGBT Cris Nagô, equipamento pioneiro criado pelo Governo do Estado em 2022, que já realizou mais de 2 mil atendimentos à população LGBTQIAPNb+ em situação de vulnerabilidade. “A Cris Nagô representa um marco na política pública nacional, sendo a primeira casa totalmente mantida com recursos estaduais”, enfatizou Lídia Moura.

O evento no Centro Luciano Bezerra reforça o compromisso do Governo da Paraíba com a promoção da cidadania e direitos humanos, oferecendo serviços essenciais e espaços de diálogo para combater a discriminação e promover a inclusão social.

Serviço:

Evento em alusão ao Dia Internacional de Combate à LGBTfobia

Data: 21 de maio de 2025

Local: Centro Estadual de Referência LGBTQIAPNb+ Luciano Bezerra

Endereço: Rua Dom Pedro I, 558, São José, Campina Grande – PB

Programação: