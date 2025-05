Dólar sobe para R$ 5,63 em dia de ajustes no mercado

Por MRNews



O mercado financeiro teve um dia de ajustes nesta quarta-feira (14). O dólar teve alta moderada um dia após fechar no menor nível em sete meses. A bolsa de valores teve leve queda, na sessão seguinte ao recorde histórico.

O dólar comercial encerrou esta quarta vendido a R$ 5,632, com alta de R$ 0,024 (+0,42%). A cotação chegou a cair para R$ 5,59 pouco antes das 10h, mas subiu após a abertura dos mercados norte-americanos.

Apesar da alta desta quarta, o dólar cai 0,77% em maio. Em 2025, a divisa recua 8,87%.

O mercado de ações também teve um dia de acomodação. O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 138.536 pontos, com queda de 0,31%. Essa foi a primeira queda após quatro altas consecutivas.

Sem notícias relevantes da guerra comercial promovida pelo governo Donald Trump, o mercado financeiro teve um dia de realização de lucros. Os investidores aproveitaram a queda do dólar para comprar a moeda, enquanto os donos de ações venderam papéis para embolsarem ganhos recentes.

No caso dos países emergentes, como o Brasil, a queda no preço das commodities (bens primários com cotação internacional) também contribuiu para a alta do dólar e a queda na bolsa. Um dia após fechar no maior valor em três semanas e ultrapassar os US$ 66, a cotação do petróleo caiu 0,42% nesta quarta, para US$ 65,81.

No caso de países exportadores de matérias-primas, como o Brasil, a queda do preço das commodities resulta em alta do dólar. Isso porque exportações mais baratas resultam em menos divisas externas entrando na economia brasileira.

*Com informações da Reuters