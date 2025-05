Dia D+ Saúde promove cidadania e acesso a cuidados especializados à comunidade do Aratu — Governo da Paraíba

Amigos e colaboradores da Fundação Paraibana de Gestão em Saúde (PB Saúde) realizaram, neste sábado (17), mais uma edição do Dia D+ Saúde, desta vez na comunidade do Aratu, localizada no bairro de Mangabeira, em João Pessoa. A ação voluntária levou uma série de atendimentos em saúde e cidadania para perto de quem mais precisa, reforçando o compromisso da Fundação com o cuidado humanizado e o acesso facilitado aos serviços públicos.

Durante a ação, foram oferecidos atendimentos médicos com pediatra, clínico geral, cirurgião e ginecologista, além de aferição de pressão, testes de glicemia e exames laboratoriais. O evento contou ainda com a presença do Procon, que ofereceu orientações e serviços ao consumidor, e com atendimentos jurídicos gratuitos.

A co-presidente da Comissão de Projetos Inovadores e Humanização (Coprih), Heliane Medeiros, ressaltou que a escolha da comunidade do Aratu foi estratégica e baseada em demandas reais da população.“Percebemos que algumas comunidades têm dificuldade de acesso a determinadas especialidades médicas. Por isso, os amigos e colaboradores da PB Saúde, em parceria com lideranças comunitárias, estão promovendo essas ações itinerantes, uma vez por mês, justamente para levar serviços essenciais de forma mais acessível onde a população mais precisa”, explicou.

Representando os moradores do Aratu, Nielly Santos agradeceu a presença dos profissionais e o impacto do evento na comunidade. “É muito gratificante ter o PB Saúde aqui com a gente, com esse evento maravilhoso. Nossa comunidade precisa muito, pois, apesar de termos PSF, não é suficiente para atender todos. A gente agradece demais esse evento, a todos os que estão aqui trabalhando”, relatou a moradora.

O secretário-executivo da Participação Popular da Prefeitura de João Pessoa, Tiago Diniz, também esteve presente, representando o programa “Você Prefeito”. Ele destacou a importância da integração entre os diversos órgãos envolvidos. “Estamos aqui auxiliando esse belo serviço integrado da Prefeitura com o Governo do Estado, Procon Municipal e os amigos da PB Saúde, trazendo um verdadeiro combo de serviços nas áreas de saúde e atendimento ao consumidor. É um marco para João Pessoa, porque estamos estendendo o cuidado e a cidadania para dentro das comunidades. Ficamos muito felizes em contribuir com a mobilização popular, que é a nossa principal missão. E espero que mais ações como essa cheguem aos quatro cantos da nossa cidade”, afirmou.

Além dos atendimentos de saúde, a ação também contou com orientação jurídica. O estudante de Direito Vitor Bonald, que atua como secretário executivo da Direção Superior da PB Saúde, prestou esse tipo de atendimento à população e reforçou o papel social da iniciativa.

“É de grande importância, como profissional, colaborar com essas ações. A gente sai das estruturas da PB Saúde e vai aos lugares onde a sociedade mais precisa. Estar hoje aqui no Aratu é gratificante, tanto como servidor quanto como ser humano. O Direito tem esse papel de ajudar a sociedade, e estar aqui é praticar esse sacerdócio”, refletiu.

O Procon também marcou presença com atendimentos e orientações ao consumidor. O secretário do órgão, Júnior Pires, destacou a importância de levar serviços essenciais às comunidades. “Essa é uma ação que aproxima a gestão pública de quem mais precisa. Hoje, em parceria com a PB Saúde, estamos na comunidade do Aratu atendendo áreas de difícil acesso. É fundamental que o poder público chegue junto da população e fortaleça parcerias como esta”, afirmou.

Os moradores também aprovaram a iniciativa. Wellington Silva, que participou da ação, saiu satisfeito com o atendimento. “Gostei, o atendimento foi ótimo. Agora vou aproveitar para ir no Procon para tentar resolver outro problema. Mas graças a Deus, a médica passou a receita para meu filho que tem problema, e eu estou satisfeito”, comentou.

A ação na comunidade do Aratu é mais um exemplo de como o projeto Dia D+ Saúde tem contribuído para a promoção da saúde com acolhimento, escuta ativa e cuidado integral. A cada nova edição, a Fundação PB Saúde reafirma seu papel na ampliação do acesso à saúde e na valorização da dignidade dos cidadãos paraibanos.

Compromisso Social: A Fundação PB Saúde, criada pelo Governo da Paraíba, é uma instituição com Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área da Saúde (Cebas), concedida pelo Ministério da Saúde. Esse título reconhece o compromisso da Fundação com a oferta de ações de saúde com foco na equidade, na inclusão e na promoção do bem-estar social, especialmente para populações em situação de vulnerabilidade.